GF Vip, Delia Duran farà parte del cast: "È in quarantena per entrare nella casa"

Negli ultimi giorni si è parlato sempre più frequentemente di un possibile ingresso della modella venezuelana Delia Duran nella casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Delia in passato ha già conquistato le prime pagine dei quotidiani di cronaca rosa per il triangolo amoroso composto con Alex Belli e Soleil Sorgè, entrambi concorrenti della sesta edizione del “GF Vip”. Tra l’altro insieme al suo compagno si è fatta intervistare da Silvia Toffanin nei salotti di “Verissimo” affermando di essere pronta a perdonarla nonostante i presunti tradimenti ricevuti negli studi di Cinecittà.

Delia Duran nuova concorrente del “GF Vip”

Nonostante manchi l’ufficialità dell’ingresso di Delia Duran, l’influencer venezuelana sarebbe davvero a un passo per far parte del cast. Dopo le prime indiscrezioni uscite negli ultimi giorni il sito de “Il Tempo” dichiara che l’influencer si sta già preparando per entrare in gioco.

“Secondo i beninformati, la moglie di Alex Belli sarebbe già in isolamento per varcare la porta rossa della casa di Cinecittà” afferma con un articolo il giornalista Francesco Fredella che poi aggiunge: “Si tratta di una spifferata che potrebbe cambiare i piani ad Alfonso Signorini. A quanto pare, secondo nostre fonti, Delia sarebbe in quarantena (forse per entrare nella casa). E in isolamento ci sarebbe anche Alex Belli. Il motivo legato all’addio allo studio potrebbe essere legato proprio alla volontà di non disturbare l’isolamento che Delia sta facendo”.

La data non viene svelata dal “Il Tempo” ma per molti altri portali l’ingresso di Delia dovrebbe avvenire nella giornata del 3 gennaio 2022. A quanto pare Alfonso Signorini non sembra essere intenzionato a chiudere le vicissitudini della Duran con Alex, e sicuramente spera che possa creare qualche dinamica, o magari dei litigi, insieme a Soleil.