GF Vip, Delia Duran entra e subito smaschera Alex e Soleil: "Cose intime sotto le coperte"

Ci siamo, Delia Duran è entrata nella casa del “Grande Fratello Vip” nelle vesti di concorrente ufficiale. La modella dopo aver osservato la quarantena, ha varcato la famosa porta rossa durante la diretta del 14 gennaio. Inutile negarlo, il suo ingresso ha fatto rumore. Delia è protagonista, insieme a Soleil Sorge e Alex Belli, di un triangolo che tiene banco ormai da un po’.

In molti non credono alla veridicità del rapporto tra Alex e Soleil, ritenendola una strategia studiata a tavolino prima di entrare. Anche Delia ha avuto la sua fetta, tanto che adesso è una concorrente. Belli dice di non essere d’accordo con l’ingresso della moglie, quest’ultima recrimina all’attore di non averla riconquistata una volta tornato a casa e le discussioni tra i due si sprecano.

L’arrivo della Duran è combaciato con un confronto/scontro con la Sorge. Alfonso Signorini non ha perso occasione per mettere l’una difronte all’altra e ciò che è andato in onda è stato perfettamente in linea con i siparietti trash a cui ci ha abituati il terzetto negli ultimi mesi. Delia ha subito attaccato, ritenendo Soleil falsa e incoerente.

La modella ha poi proseguito tirando in ballo la notte che la Sorge ha passato con Belli, sotto le coperte. La Duran ha dichiarato che Alex le avrebbe confessato che tra loro c’è stata dell’intimità, Soleil ha smentito e lo stesso Belli lo ha fatto dallo studio. Una situazione surreale, nella quale sono emerse due versioni contrastanti.

“Guarda che Alex mi ha detto la verità su quello che è successo sotto le coperte. Sei falsa perché non dici quello che è successo sotto le coperte. Racconta cosa avete fatto. Ok adesso dico quello che mi ha detto Alex, quello che è veramente accaduto sotto quelle coperte. Tutti l’hanno visto e hanno capito bene ed in più mio marito me l’ha confermato. Ecco cosa hanno fatto: ci sono state delle cose intime!“, queste le parole di Delia.

Dunque, sicuramente la storia non è finita così e prossimamente se ne parlerà ancora. Il terzetto è tornato al centro della scena, oscurato solo per un periodo, quando bisognava rimettere in riga i vipponi. Tra le due non è da escludere che ci saranno altri scontri nella casa. Nel mentre, durante la notte, Soleil è stata protagonista di un crollo emotivo.