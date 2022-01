GF Vip, Delia Duran è una nuova concorrente: "Sono qui per farmi conoscere". E arriva subito lo scontro con Soleil

È finalmente arrivato il grande giorno per Delia Duran che, durante la diretta del 14 gennaio 2022 del “GF Vip“, il reality show di Canale 5 condotto dal giornalista Alfonso Signorini insieme alle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, diventa ufficialmente una concorrente della trasmissione.

Prima di entrare nella casa più spiata d’Italia Delia si rende protagonista di un piccolo scontro con Alex Belli invitandolo, come successo tra l’altro nella giornata di lunedì, a far di tutto per riconquistare nuovamente il suo rispetto: “Sai benissimo che sono qui per farmi conoscere e che ti amo nonostante sia successo tutto questo”.

L’ingresso e il confronto con Soleil Sorgè

Come ci si può immaginare i telespettatori sono quasi tutti focalizzati su un possibile confronto tra la modella venezuelana e Soleil che, già da questa puntata, non manca a tardare. Infatti la modella, una volta entrata negli studi di Cinecittà, si intrattiene in un lungo faccia a faccia con la sua “rivale” in amore.

“Sei stata coerente ultimamente perché hai deciso di dire che il vostro rapporto è stato vero” inizia così il proprio attacco Delia nei confronti di Sole che poi aggiunge: “Sono venuta qua per parlare con te e per capire tante cose”.

La quiete comunque dura un paio di minuti, siccome l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” non ci mette molto tempo a lanciare la sua frecciatina: “Io penso che ci sia un rispetto molto più profondo nel rapporto mio e di Alex che nel vostro rapporto”. Nel mentre Alfonso Signorni fa parlare anche Belli, in cui ammette senza giri di parole di essere stato sin dall’inizio contrario alla possibilità di vedere Delia come concorrente del “GF Vip”..

Il primo confronto tra Delia e Soleil termina qui, con l’influencer che viene accolta anche dalle altre concorrenti. Valeria Marini, con un pensiero fin troppo da ottimista, afferma di voler vedere un rapporto amichevole tra le due donne nelle prossime settimane.