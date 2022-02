GF Vip, Delia Duran e Soleil Sorgè attaccate per il bacio. Signorini: "Non perdete la logica del buonsenso"

Come facilmente immaginabile, durante l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, andata in onda nella giornata del 21 febbraio, Alfonso Signorini insieme agli opinionisti, hanno voluto commentare il bacio scambiato tra Soleil Sorgè e Delia Duran durante una di queste sere.

Proprio il conduttore afferma di essere rimasto basito dinanzi a questo video visto il mattino successivo: “È giusto che ognuno possa avere la libertà di esaprimersi senza perdere di vista che ci sono milioni di persone che vi guardano. Non voglio condannare nulla ma non perdete di vista la logica del buon senso”.

Soleil e Delia provano a fare chiarezza

Soleil Sorgè in merito a questo bacio dichiara di avere alcune colpe: “Sono d’accordo, ci ho pensato dopo. Continuavo a leggere questa negatività tra di noi, non sapevo se fosse gioco o voglia di chiarire, un po’ presi dalla leggerezza del momento, Delia ha provato a baciarmi e ho detto di no. Poi ho pensato facciamolo, allo stesso tempo abbiamo infranto una barriera”.

La stessa Delia ammette di essersi fatta trascinare dal momento, sottolineando che nonostante le forte incomprensioni vissute con Soleil nelle scorse settimane a causa della sua vicinanza nei confronti di Alex Belli, la ritiene una persona dall’anima bellissima e non nasconde di aver provato anche un trasporto fisico.

Tra gli altri concorrenti la più sconcertata resta Katia Ricciarelli, ove afferma di non voler più vedere una cosa del genere: “Non mi è piaciuto perchè queste cose si fanno con decenza, c’è un pudore che dobbiamo mantenere. L’ho trovato sfrontato e Alex mi ha detto ‘lo capisci perchè amo questa donna? Perchè lei è pazza’, io l’ho mandato a quel paese”.

In studio anche le opinioniste vanno contro a Soleil e Delia, ove Sonia Bruganelli accusa la modella venezuelana di essere la pedina di Alex, mentre Adriana Volpe ammette senza peli sulla lingua di aver provato un forte disagio nel vedere questa scena e che in questa faccenda non ci sono delle vere e proprie vittime.