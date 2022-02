GF Vip, Delia Duran è la prima finalista del reality

La puntata numero quaranta del “Grande Fratello Vip“, trasmissione condotta da Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, decreta il primo finalista del reality show. Si contendono questo importante traguardo quattro concorrenti: Davide Silvestri, Delia Duran, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro.

A vincere questo importante televoto è Delia Duran, anche se non riesce a trionfare in maniera netta come capitato nelle scorse settimane contro Soleil. Difatti, come si può leggere nelle percentuali, la modella venezuelana ottiene il 36%, Davide Silvestri il 33%, Manila Nazzaro il 27% mentre Katia Ricciarelli si deve accontentare del 4%.

La reazione dei concorrenti nella casa

Tra il serio e il faceto, alcuni concorrenti lanciano delle frecciatine nei confronti di Delia, ove viene “accusata” di non essersi meritata la finale per via del suo ingresso in corso d’opera. Per esempio Davide Silvestri, una volta saputo del verdetto in studio di Alfonso Signorini, esclama con un pizzico d’ironia: “Ma vaffan**lo. Ma basta! Non posso neanche più nominarla”.

Le sorelle Selassiè, in particolar modo Jessica che è diventata gelosia di lei dopo l’avvicinamento con Barù, manifestano un po’ di delusione per la preferenza del pubblico da casa, ed entrambe le vippone confessano di aver sempre pensato che potesse essere Davide il primo finalista.

“Per andare contro Soleil, tutti appresso a Delia. E ora ve la beccate in finale. Ricordatevi che la gara continua e ognuno di voi potrebbe arrivare in finale” così Alfonso Signorini, dopo aver visto un pizzico di malcontento nella casa, reagisce alla decisione del pubblico di mandare in finale l’influencer.

Anche Alex Belli, attualmente ancora il suo compagno nonostante il periodo di crisi, ha preso le sue difese: “Delia è una bellissima anima, te lo meriti tutto“. L’attore pure in questa diretta si rende protagonista del triangolo amoroso composto proprio dalla Duran e Soleil Sorgè con un confronto abbastanza acceso.