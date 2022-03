GF Vip, Delia Duran bacia Jessica Selassié e stuzzica Barù

Dopo il bacio dato a Soleil Sorgè, che ha fatto molto discutere sui social network e ricevendo una ramanzina da Alfonso Signorini durante la diretta successiva, la moglie di Alex Belli cambia obbiettivo e si avvicina, sempre in maniera scherzosa, a Jessica Selassié.

La principessa etiope sta ancora cercando con tutte le sue forze di conquistare il cuore di Barù, ma il nipote di Costantino della Gherardesca per il momento non sembra intenzionato a cedere. Infatti, durante uno degli ultimi daytime, ha dichiarato di aver detto sin da subito di essere entrato nella casa per far conoscere la sua persona e non per trovare l’anima gemella.

Il bacio tra Delia Duran e Jessica Selassié

A pochi giorni dalla finale, gli autori del “Grande Fratello Vip” stanno provando a far distrarre i concorrenti, proponendo delle feste con danze sfrenate. Come riportato testualmente dal sito della trasmissione, mentre Sophie Codegoni e Lulù Selassié stanno preparando la cena, la sorella Jessica e Delia Duran si danno dentro con dei balli molto hot.

Proprio in questo frangente Delia dà un bacio a Jessica, lanciando tra l’altro una frecciatina al cavaliere della principessa: “Barù, se non baci Jessica stasera, allora la bacio io”. Il vippone in realtà cerca sin da subito d’ignorare la provocazione lanciata dalla modella venezuelana, e decide di restare piscina a guardare la scena con le dovute distanze. Si tratta comunque di un gesto simpatico e senza malizia, siccome dopo il bacio le due gieffine sono lasciate andare a una risata chiassosa.

Quasi sicuramente Alfonso Signorini, durante la diretta di questa sera, menzionerà il bacio dato da Jessica e Delia, con l’obbiettivo di saperne di più sull’andamento della conoscenza tra la Selassié e Barù. Al momento per la ragazza la situazione pare essere piuttosto in alto amore, siccome il vippone non ne vuole sapere di aprirsi un po’.