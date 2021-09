GF Vip, Delia Duran attacca Sophie Codegoni e le principesse: "Sono pronta a portarmi via Alex Belli"

Nella prossima puntata del “Grande Fratello Vip” dovrebbe fare il suo ingresso nella casa Sophie Codegoni insieme agli altri vipponi rimasti ancora fuori. All’ex fidanzata di Fabrizio Corona però è bastata una brevissima clip, mandata in onda durante la prima diretta del reality show in onda su Canale 5, per iniziare a far parlare di sé.

Infatti Sophie, durante il video di presentazione, ha dichiarato di essere attratta fisicamente da Alex Belli nonostante lui sia già sposato. Intanto l’attore ha attirato l’attenzione anche delle sorelle Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, che l’hanno chiamato con loro in stiva.

L’attacco di Delia Duran su Instagram

Nella giornata di ieri però, la moglie di Alex Belli ha voluto attaccare tutte le donne che ci stanno provando con lui nella casa. Nelle sue storie di Instagram rivela che il compagno è entrato negli studi di Cinecittà con il solo scopo di regalare a lei e alla propria famiglia un futuro.

“Mio marito è entrato nella Casa perché vuole costruire un futuro per la nostra famiglia” afferma Delia su Instagram, ed aggiunge: “Non è andato lì per allettare e rallegrare ogni tipo di donna insoddisfatta e in cerca di popolarità mascherata da amore. Come ti permetti Sophie Codegoni! Come si permettono le tre ‘principesse’“. Successivamente lancia una specie di minaccia gli autori del programma: “Se questa è la piega della trasmissione, entro nella casa e me lo porto via! Cosi vi faccio vedere di che pasta sono fatte le Venezuelane!”.

Per il momento Alfonso Signorini non ha ancora risposto al duro attacco di Delia Duran, ma quasi sicuramente menzionerà questo sfogo durante l’ingresso di Sophie Codegoni. E non va escluso che la showgirl venezuelana possa essere una delle prime ospiti nella casa per iniziare a creare delle dinamiche su Alex Belli.