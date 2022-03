GF Vip, Delia Duran attacca Barù: "Non ascolti le persone, tu non sei perfetto"

Gli ultimi atteggiamenti tenuti da Barù nei confronti di Jessica Selassié non sono mai piaciuti ai concorrenti nella casa del “Grande Fratello Vip“. Dopo il duro attacco ricevuto da Lulù, in cui l’accusa di essere una persona schifosa, nella serata di sabato anche Delia Duran ha voluto rendersi protagonista di un faccia a faccia con il vippone.

Come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia” Barù afferma di non comprendere il motivo di Jessica nel voler perdonare Nathalie Caldonazzo dopo la sua avventura nella casa più spiata d’Italia. Su questo argomento interviene immediatamente la compagna di Alex Belli, ove prende le difese della principessa etiope e accusa Barù.

“Ha ragione lei in questa cosa” afferma con decisione Delia che poi aggiunge: “Nathaly è stata carina con lei. Rispetto la tua opinione, ma posso dirti la mia? Nathaly mi ha sempre parlato bene di loro, hanno creato un bel rapporto nella casa. Mi dispiace che è andata a finire così. Lei tante volte in puntata ha detto “voi sembrate le mie figlie“. Nella vita ci sono scontri e liti, ma anche nella famiglia”.

Gli attacchi poi si spostano nei confronti di Barù, domandando i motivi delle sue critiche nei confronti di Jessica: “Non ascolti le persone, questo è il tuo difetto. Perché ti sei arrabbiato? Dai dimmelo, se hai le pa**e in questo momento devi dirmi cosa hai detto a Jessica. Perché l’hai criticata?”.

Barù rivela che, secondo il suo umile pensiero, il comportamento di Jessica nei confronti di Nathaly è soltanto di falso buonisimo e non si tratterebbe di una vera riconciliazione. Questo attacco però non piace alla Duran che conclude il suo sfogo: “Perché tu pensi di essere perfetto? Anche tu hai detto delle parole eccessive nei suoi confronti. Tu non pensi che tutti possiamo sbagliare? Siamo essere umani, possiamo sbagliare”.