GF Vip, Delia Duran attacca Alex Belli: "Pensi ancora a Soleil mentre io soffro da tre mesi"

Ci sono ancora molti dubbi sulla vera relazione tra Alex Belli e Soleil Sorgè, due dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ma in molti immaginano che i due si sono goduti una storia d’amore dinanzi alle telecamere.

Nelle ultime settimane Alex Belli ha deciso di abbandonare gli studi di Cinecittà per restare con Delia Duran e, durante una intervista rilasciata dalla coppia a “Verissimo”, annunciano di essere ritornati insieme. Nonostante i buoni propositi però i problemi non sembrano essere risolti e gli attacchi e le frecciatine continuano a fioccare senza esclusioni di colpi.

Il nuovo attacco di Delia Duran

La scorsa settimana l’influencer, con un breve intervento, ha annunciato il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia come concorrente. Gli autori ovviamente sperano in qualche confronto infuocato con Soleil Sorgè e riuscire a creare delle nuove dinamiche.

Intanto Delia, intervenuta in collegamento durante la puntata del 10 gennaio, si concentra sul suo rapporto con l’attore lanciando, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, dei nuovi attacchi: “Stai ancora a fare post su Soleil, quando io sono tre mesi che sto soffrendo a causa tua. Continua imperterrito a nominare Soleil e fare post. Non è l’amicizia che si è creata tra loro, è il fatto che invece di preoccuparsi del nostro rapporto, si preoccupa solo di stare 24 ore su 24 online. Questa roba mi dà tanto fastidio. Ho sofferto tre mesi, caz…cavolo! Ti preoccupi di te e non del mio stato d’animo”.

Successivamente spiega i motivi dietro al suo “sì” ad Alfonso Signorini: “Entrare nella casa del Grande Fratello mi aiuterà a decidere cosa devo fare della mia vita”. Queste dichiarazioni aprono a mille scenari per Delia e non va escluso un possibile avvicinamento della donna a uno dei single presenti nella casa.