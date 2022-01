GF Vip, Delia difende Soleil e non lascia Belli: "Dall’esterno è facile giudicare"

Continua senza sosta il racconto del triangolo amoroso scatenato tra Alex Belli, sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Ormai la notizia è divenuta di dominio pubblico, tanto da diventare una vera e propria bomba mediatica, soprattutto i pettegolezzi che hanno avuto un seguito inevitabile. Poche ore fa infatti si è finalmente venuto a sapere qualcosa in più della relazione instauratasi tra l’attore di Cento Vetrina e l’ex tronista di Uomini e Donne, nella casa del Grande Fratello Vip.

Stando a quanto affermato da Manila e da Alessandro Basciano, tra i due infatti c’è stato molto di più di un semplice amore platonico, tanto da definire il sentimento tra i due come una “chimica artistica“. Insomma sembra che sotto le coperte sia avvenuto davvero qualcosa tra Alex e Soleil. A questo punto della storia entra in mezzo la moglie di Alex, che ovviamente ha voluto vederci chiaro.

Delia: “Da fuori è facile giudicare ma non posso lasciarlo”

Delia infatti dichiara che in altri momenti avrebbe senza dubbio stoppato in tronco la relazione con Alex, anche se avesse avuto solo il sentore di un tradimento, ma a questo punto dei giochi la modella dichiara che ci sono troppe implicazioni sentimentali che la legano ad Alex, tanto da diventare molto difficile rompere un matrimonio così facilmente.

Ecco infatti cosa ha dichiarato la donna in merito, confessandosi con Sophie: “Io stavo per lasciarlo. Adesso però ho deciso, voglio una pausa di riflessione. Io purtroppo ho i progetti con lui e mia madre che è da lui. Capisci perché non lo mando a fare in c**o?! Altrimenti per queste str****te che sta facendo avrei deciso diversamente. Ho i miei vestiti e tutto con lui. In questo momento ho tutto da lui, ho mia madre, ho tutto“.

Delia poi ha aggiunto anche di non aver rancore alcuno nei confronti di Soleil, soprattutto perché pensa che il responsabile di questa storia sia suo marito, non lei. Subentra quindi una solidarietà femminile, tanto da non negare che in futuro tra lei e Soleil potrebbe persino nascere una bellissima amicizia: “Devo riflettere bene su quello che voglio. Io difenderò sempre le donne. Non so se diventeremo grandi amiche, però voglio chiarire. Non si capisce se è innamorato di Sole o di me. Capite il mio stato d’animo? Sono rimasta scioccata che io l’ho perdonato subito e lui ha continuato a parlare soltanto di Soleil“. Come finirà a questo punto tra Delia e Alex? Lo scopriremo solo a reality concluso.