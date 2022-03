La situazione tra Jessica Selassié e Barù diventa sempre più complessa con il passare dei giorni. La principessa sta provando in ogni modo a conquistare la sua fiducia, ove la coppia sta ricevendo una spinta anche da alcuni concorrenti nella casa come Giucas Casella e Delia Duran, ma fino a questo momento il nipote di Costantino della Gherardesca non vuole sentire ragioni.

Infatti fino a questo momento sembra che stia facendo di tutto pur d’ignorare Jessica, nonostante a volte provi ad avvicinarsi e consolarla. Questo comportamento comunque sta confondendo e non poco la Selassié, che soprattutto negli ultimi giorni ha manifestato più di un malumore nei confronti di Barù.

Le parole di Delia Duran contro Barù

Durante una chiacchierata nella zona beauty, precisamente dopo la semifinale del “Grande Fratello Vip“, Jessica decide di sfogarsi con Delia: “Barù si è allontanato da me, è diventato freddo, distaccato e vendicativo, facendomi il terzo grado. Ha rovinato tutto lui, ha fatto tutto da solo perché per me le cose potevano andare meglio”.

Delia Duran invece parla del confronto avuto da Barù e Alex Belli, attaccando il nobile e difendendo quindi il suo compagno: “Hai visto che lui era uno che criticava me o Alex, ma prima di farlo dovrebbe farsi un esame di coscienza. È indifendibile, non capisco come sia andato in finale. Tante volte mi sono sentito delle parole forti su di me e me ne frego, ma su di te che sei più debole, che tra l’altro ha ammesso di volerti anche bene… ma questo davvero significa volerti bene?”.

Continuando con il suo discorso, Delia rivela che molto probabilmente Barù è stato condizionato dal pensiero di Davide Silvestri. Nell’accusare l’altro finalista, la modella venezuelana lascia un ultimo consiglio alla sua amica: “Se ti vuole bene, deve avere rispetto nei tuoi confronti“.