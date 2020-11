GF Vip, Dayane scrive una lettera per Oppini e si chiariscono. Zorzi: "Se fai pace con lei, fai la guerra con me"

Al “Grande Fratello Vip” Dayane Mello ha deciso di scrivere una lettera per Francesco Oppini e cercare quindi di riavvicinarsi a lui, dopo un periodo di forti tensioni che hanno fatto allontanare i due gieffini. Il gesto di Dayane è stato molto gradito dal figlio di Alba Parietti, tanto da chiedere un chiarimento con lei.

Seduti uno di fronte all’altro i due si sono parlati in maniera molto aperta e spontanea, arrivando a risolvere in qualche modo le ultime incomprensioni. Oppini l’ha ringraziata per il gesto della lettera, precisandole però che qualcosa in lui è cambiato e per tornare quelli di prima servirà del tempo. Il confronto è finito con un abbraccio e con un “ti voglio bene” della Mello.

GF Vip, la delusione di Tommaso Zorzi

Per Francesco Oppini, se con Dayane ha ritrovato una sorta di serenità, sono iniziati i guai con Tommaso Zorzi. L’influencer, infatti, non ha preso bene questo confronto tra i due e non ha nascosto il suo fastidio. In giardino ha rimproverato a Francesco di essere arrivato troppo in fretta ad una pace con la Mello, soprattutto dopo che negli ultimi tempi l’aveva etichettata come una falsa e ipocrita: “In dieci minuti non puoi chiarire” ha concluso Zorzi. Oppini ha spiegato che il suo atteggiamento è derivato solo dal voler ritrovare una serenità, ma questo non lo porterà di certo a tornare come prima con lei.

Questa spiegazione non è bastata a Zorzi, infatti poco dopo si è sfogato con l’amica Stefania Orlando e ha ribadito di non capire come possa Francesco buttarsi tutto alle spalle. La cosa che lo ha ferito di più è stato il fatto che lui si è esposto e si è schierato dalla parte di Francesco, sacrificando anche il rapporto con la Mello, allontanandosi da lei per stare al fianco di Oppini, ma ora precisa: “Se fai pace con lei, fai la guerra con me“.

Durante questo sfogo, in camera arriva anche Francesco e pronuncia una frase che ferisce ulteriormente Tommaso: “Non te l’ho chiesto io” e questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e aumentate ancora di più la delusione di Zorzi.