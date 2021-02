GF Vip, Dayane parla con Giulia Salemi di Tommaso Zorzi: "Nella casa ha fatto pochissime amicizie"

Nelle ultime settimane Tommaso Zorzi, insieme a Stefania Orlando, hanno mostrato i primi malumori nei confronti di Giulia Salemi. I due infatti non apprezzano il fatto che l’italo persiana si sia allontana dal resto del gruppo per godersi solamente la sua relazione insieme a Pierpaolo Pretelli.

La lite avvenuta nell’ultima notte ha mostrato tutte le differenze di pensiero tra i vari concorrenti nella casa. Il tutto inizia quando Dayane Mello attacca Stefania Orlando per aver causato l’uscita dalla casa di Maria Teresa Ruta. La cantautrice dal canto suo lancia una frecciatina alla modella accusandola di essere una persona falsa per essersi avvicinata a Giulia Salemi. Successivamente il focus della lite si concentra su Tommaso e Giulia, ove l’ex concorrente di “Riccanza” accusa la ragazza di aver annuito alle clip di Dayane contro Stefania.

Lo sfogo di Giulia Salemi

In queste ore arriva un faccia a faccia tra Dayane e Giulia sulla lite di ieri con Tommaso. Ad aprire i discorsi è la brasiliana: “Lui ha un carattere in questo momento molto diverso dal tuo. Se la prende e non è disposto ad andare avanti. Qui dentro ha fatto pochissime amicizie. Tommaso è stato amichevole con tutti ma sempre in maniera molto fredda, ha dato il 100% di se stesso solamente con Maria Teresa, Stefania e Francesco“.

La Salemi ricorda a Dayane di aver fatto di tutto per poter avere un minimo di dialogo con Tommaso in queste settimane, sottolineando però che ogni suo gesto non è mai stato apprezzato. La Mello concorda e aggiunge: “Bisogna andare oltre, noi adesso parliamo perchè siamo mature e abbiamo superato il passato. Ci sono delle cose personali che molto probabilmente non riesce a superare”.

Al momento quindi, tranne clamorosi colpi di scena, non sembrano esserci degli spiragli su un chiarimento tra Giulia e Tommaso. Le incomprensioni sono davvero tante, e la Salemi lo fa capire anche durante le ultime battute con Dayane: “Hai ragione… però fino all’ultimo io ci ho sperato”.