GF Vip, Dayane Mello: "Sono innamorata di una persona e non è Rosalinda"

Stasera, 1 marzo 2021, sapremo finamente chi sarà il vincitore della 5°edizione del Grande Fratello Vip,la più lunga della storia del programma, con sui 167 giorni. Ma a poche ore della finale, Dayane Mello ha sganciato una bomba sulla sua attuale situazione sentimentale in cui Rosalinda Cannavò non c’entra nulla.

“Sono innamorata di...” ha confessato la modella brasiliana, data come superfavorita, senza fare il nome del fortunato o della fortunata che si trova fuori dalla casa.

La conversazione con Pretelli e Zelletta

La Mello ha stuzzicato Zelletta, confesando: “Io sono innamorata… domani lo saprai. Pier lo sa già qualcosa la sa. Di Alfonso? ma va”. È bastata questa frase per passare in rassegna tutte le amicizie che la bella modella ha stretto nella casa. Il candidato potrebbe essere Mario Ermito, con il quale c’era stata molta alchimia, oppure Filippo Nardi, con il quale Dayane non ha avuto modo di approfondire la conoscenza, a causa della squalifica del gieffino per le frasi shoc su Maria Teresa Ruta.

Ma i rumors si succedono rapidamente. Potrebbe trattarsi di un autore della trasmissione o della bella modella brasiliana, dal fisico mozzafiato, Maria, facente parte della stessa agenzia che cura gli interessi economici e artistici della Mello? Una cosa è certa. Sul web le parole di Dayane hanno agitato le acque alla vigilia della finale.

Se per molti le sue dichiarazioni sarebbero semplicemente un modo come un altro per tenere alta l’attenzione su di se; per altri questa persona misteriosa fuori dalla casa più spiata dagli italiani sarebbe la figlia Sofia, il suo primo vero grande amore. La verità potrebbe essere svelata dalla bella modella brasiliana proprio nel corso della finale di questa sera… e non sarebbe la prima volta, dato che Dayane sa bene come stupire coloro che la seguono con effetti speciali ed imprevedibili.