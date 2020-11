GF Vip, Dayane Mello smentisce di aver avuto una relazione con Stefano Bettarini

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip abbiamo assistito ad altri due ingressi: Giulia Salemi e Stefano Bettarini. Il conduttore Alfonso Signorini li ha chiamati soprattutto per scombussolare un po’ gli animi all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Soprattutto l’ex calciatore sembra avere un conto in sospeso con Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello. Infatti, secondo le indiscrezioni, Stefano Bettarini avrebbe avuto una relazione con entrambe le ragazze, e sicuramente nelle prossime settimane potranno uscire ulteriori dettagli su queste voci di corridoio.

Scontro tra Dayane Mello e Stefano Bettarini

Intanto, appena entrato nella Casa, Alfonso Signorini ha iniziato a stuzzicare Dayane Mello, chiedendole ulteriori informazioni su una presunta relazione con Stefano Bettarini: “Ora è il momento di chiarire una volta per tutte… è stata una scop**a e basta. Nella mia ultima giornata in Honduras ci siamo frequentati una notte, ci hanno fatto una foto rubata, ma io sono quasi sicura che l’ha organizzata Bettarini”.

Queste affermazioni però non vengono apprezzate da Stefano Bettarini, che allontana immediatamente le voci su una possibile foto creata ad hoc per far parlare di sé. L’ex fidanzato di Simona Venutra dichiara che, soprattutto all’epoca, non aveva bisogno di usare questi stratagemmi per apparire sulle prime pagine dei settimanali di gossip.

A dargli ragione è Alfonso Signorini, dal momento che quella foto incriminata uscì proprio sul settimanale “Chi“: “Dayane io so perfettamente come è arrivata questa foto visto che l’ho pubblicata sul mio giornale, mi sento di dire che Stefano non c’entra niente perché noi abbiamo un paparazzo tra i più bravi lì sull’isola che semplicemente vi ha beccati”.

Una volta ascoltata questa rivelazione, Dayane Mello prova a scusarsi con Stefano Bettarini, che vengono immediatamente accettate dall’ex calciatore, rivelando di volerla chiudere qui azzerando così il passato. Ma non va escluso che questo argomento possa essere riaperto nei prossimi giorni nella Casa.