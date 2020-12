GF Vip, Dayane Mello: serie di incidenti hot che non sono sfuggiti ai fan

Forse una delle protagoniste con più risonanza all’interno della casa più spiata d’Italia. Si parla dalla famosa modella brasiliana, Dayane Mello; la ragazza in queste ultime ore è diventata la protagonista indiscussa del “Grande Fratello Vip“. Solo qualche giorno fa, a seguito della dichiarazione da parte di Signorini che il programma sarebbe stato allungato a febbraio, la ragazza inizialmente aveva mostrato non poca reticenza in merito, paventando anche la possibilità (per non dire minaccia) di voler abbandonare lo show anzitempo.

Oggi la Mello sembra aver fatto dietro front in merito all’abbandono del programma, soprattutto dopo aver avuto modo di poter parlare con la sua famiglia, con Stefano Sala e con sua figlia. Nelle ultime ore però, la Mello si era protagonista per una serie di incidenti hot, del tutto accidentali. Incidenti che di certo non sono sfuggiti agli occhi vigili dei fan.

Dayane Mello, due incidenti hot in poche ore

Ciò che ha creato viralità è stato il susseguirsi di due incidenti nell’arco di poche ore. In entrambi gli episodi era presente il medico Giacomo Urtis. Nel primo infatti sembra che Urtis stesse facendo la messa in piega alla Mello, quando a un certo punto l’asciugamano scivola via, mostrando il seno della ragazza.

Ad avvertire Dayane dell’incidente ci pensa la sua amica Adua Del Vesco, che era presente nella stanza. Passano poche ore e subito la modella va incontro a un’ulteriore incidente hot, anche questa volta era presente Giacomo Urtis. I due infatti sono intenti a ballare sotto le note della famosa canzone “Taki Taki”, quando ad un tratto la Mello salta addosso ad Urtis, intentando un passo di danza maldestro, ed è qui che la maglietta si alza e mostra ancora una volta il seno.

La ragazza infatti, una volta che si è accorta che l’incidente era ormai avvenuto, ha affermato: “sono di tetta fuori“. Entrambi gli incidenti non sono sfuggiti ai fan dello show, tanto che in poco tempo i video in questione hanno già fatto il giro del web.