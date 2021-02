GF Vip, Dayane Mello senza freni contro Rosalinda Cannavò: "Mi aspetto di tutto!"

Al “Grande Fratello Vip” le nomination si fanno sempre più dure, il cerchio si stringe e scegliere un nome tra i concorrenti rimasti diventa difficile. Se poi aggiungiamo anche le critiche post puntata, il tutto diventa quasi insopportabile, così almeno la sta pensando Rosalinda Cannavò che ha dovuto sorbirsi il duro sfogo della Mello.

Dayane, infatti, non ha digerito la scelta di Rosalinda di nominare Giulia Salemi e questo fatto le ha fatto rivalutare non solo Rosalinda ma anche il loro rapporto di amicizia: “Non è bello quello che hai fatto. Eri sua amica e l’hai nominata. Da 3 mesi che fai un percorso con lei e poi l’hai nominata. Posso dirti quello che penso? Allora adesso mi aspetto che alla fine se saremo io e Zenga tu sceglierai lui e nominerai me? Se non conta nulla arriverà il momento che nominerai me. Se mi troverò in una situazione se scegliere tra te e Samantha allora forse sceglierò Samantha” ha inveito la Mello contro Rosalinda.

Rosalinda scossa dalle parole della Mello

La bella siciliana è rimasta molto scossa per queste parole, non ha capito come una persona che si è sempre definita “un’amica” possa ora criticarla in quel modo per una nomination che sa anche lei stessa quanto siano diventate difficili. Questo è quello che ha confidato Rosalinda alla De Grenet che l’ha compresa e capita.

Invece la Mello non è sembrata così comprensiva e infatti con gli altri coinquilini – una volta che la Cannavò si è alzata dal tavolo visibilmente irritata – ha continuato a criticare la sua amica: “Quando avevamo discusso lei ha detto che aveva pensato di nominarmi, io non l’ho mai pensato. Da lei mi aspetto di tutto” ammette con una certa amarezza.

Arriva poi al nocciolo della questione, quello che viene da pensare possa essere la vera ragione che le ha scatenato tutta quella rabbia e livore: “Poi vi rendete conto cosa mi ha fatto? Sono stata l’ultima a sapere che lei era interessata a Zenga?”.