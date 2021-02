GF Vip, Dayane Mello sempre più disperata per la morte del fratello: Signorini decide di entrare nella Casa

Dayane Mello sta soffrendo tantissimo per la morte del fratello Lucas, venuto a mancare nella giornata di ieri 3 febbraio in seguito ad un devastante incidente stradale. La modella brasiliana ha deciso di continuare il suo percorso nel reality per poter avere il conforto degli suoi coinquilini, non potendo raggiungere la sua famiglia in Brasile a causa dell’emergenza Coronavirus.

Nonostante la vicinanza dei suoi compagni di viaggio, la Mello sta vivendo un momento davvero difficile, tanto che Alfonso Signorini ha deciso di entrare nella Casa per incontrarla e cercare di confortarla e darle un po’ di coraggio, è lei stessa a raccontarlo alla sua amica Rosalinda.

U&D, Signorini entra nella Casa per confortare Dayane Mello

Nella serata di ieri, Dayane si è distesa sul letto con la Cannavò e si è lasciata andare ad un lungo pianto liberatorio. Le due ragazze hanno avuto sempre un legame molto stretto, fatto anche di momenti un po’ tesi che, però, non sono riusciti ad affievolire la grande amicizia che c’è sempre stata tra loro.

Dayane le confida che l’incontro con Alfonso le ha dato un po’ di sollievo: “Mi ha fatto bene, Alfonso Signorini vi saluta tutti”. Racconta poi che Signorini è una persona molto credente e le sue parole hanno dato una speranza e una nuova energia alla modella: “Lui è una persona molto credente, sa che siamo fatti di energia e che questo è solo un passaggio. Che la vita è una parte del tutto.È tutto connesso. Siamo fatti di energia, dovete stare bene, non pensare a niente che metta tristezza perché è solo un passaggio. […] Abbiamo parlato del dolore e di questo momento, è stato molto umano”.

Anche i suoi compagni di viaggio hanno cercato di rincuorarla con un gesto per il fratello scomparso. Tutti insieme si sono radunati nel giardino della Casa e hanno lanciato in cielo una lanterna cinese, una sorta di saluto per Lucas che la Mello ha apprezzato tantissimo.