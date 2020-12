GF Vip, Dayane Mello scopre il sostegno dei fan brasiliani: chiesti provvedimenti

Sembra proprio che la questione del televoto falsato al “Grande Fratello Vip” non si voglia placare, anzi sta soffiando un nuovo vento di polemiche destinato a ingigantire ancor di più l’infuocata situazione. Per capire meglio cosa sta accadendo, dobbiamo fare un passo indietro e ricordare ciò che è avvenuto a Giulia Salemi ai tempi della sua prima partecipazione al reality.

In quell’occasione la Salemi aveva ricevuto la visita di sua madre e quest’ultima le aveva rivelato di essere molto amata al di fuori della Casa. Tutto questo andava contro il regolamento, Giulia venne messa immediatamente al televoto e il pubblico decise di farla uscire. La stessa cosa sembra essere accaduta alla Mello, come lei stessa racconta durante una chiacchierata con la De Grenet.

GF Vip, le parole di Dayane Mello

In molti ricorderanno che la Mello aveva deciso di uscire dalla Casa per trascorrere il Natale in famiglia, ma dopo aver sentito telefonicamente la sua ex suocera Simona (la madre di Stefano Sala, ndr), cambiò idea e decise di rimanere fino alla fine. Ora lei stessa racconta a Samantha cosa si sono dette le sue donne durante quella telefonata: “Mi ha parlato di tante cose belle, le fan e tutto. Il pubblico che mi ama. Non solo l’Italia, ma tutto il Brasile, così mi ha detto. Anche il Brasile mi sta sostenendo in questo percorso. Ti rendi conto? Mi ha detto anche: ‘Tu stai lavorando adesso, la bambina sta alla grande non devi preoccuparti vai avanti, sei molto amata fuori”.

Sicuramente la Mello non sa che sul web si è creata una vera e propria polemica. Alcuni utenti, amareggiati per quella che reputano una violazione del regolamento per i voti arrivati dall’estero, hanno minacciato di boicottare il programma di Signorini se le cose non fossero cambiate.

Resta comunque il fatto che queste informazioni non avrebbero dovute essere rivelate a Dayane e la metterebbero sullo stesso piano della Salemi. Ora dobbiamo solo capire se la produzione del “Grande Fratello” riterrà opportuno sollevare la questione e prendere dei provvedimenti contro la gieffina, magari proprio con una nomination d’ufficio.