GF Vip, Dayane Mello rivela alla Ruta la nomination di Zorzi: la sua reazione

Al “Grande Fratello Vip” la finale è ormai vicina e i gieffini sembrano sentirlo ogni giorno di più. Dopo mesi e mesi trascorsi nelle quattro mura di Cinecittà, è ovvio che i vipponi sperino di arrivare fino alla fine e a questo punto sono disposti anche a usare qualche strategia di gioco. Così almeno è quello che pensa Maria Teresa Ruta dopo aver saputo della nomination di Tommaso Zorzi.

A rivelare che Tommaso avesse fatto il suo nome nel confessionale, è stata Dayane Mello. La modella brasiliana ha confidato questo particolare alla Ruta precisando quanto fosse rimasta delusa dal comportamento di Zorzi. Lei, infatti, mai si sarebbe aspettata che potesse fare il nome di Maria Teresa, visto il rapporto che c’è sempre stato tra loro.

La delusione della Ruta per la nomination di Zorzi

La Ruta si unisce a questa delusione, precisando che lei il nome dell’influencer non lo ha mai fatto e non se lo sarebbe mai sognata di fare. Per lei i rapporti che si sono creati con Tommaso prescindono il gioco e quindi non avrebbe mai potuto pensare di mandarlo in nomination: “Ora mi hanno nominata proprio tutti, mancava solo lui“, ha precisato sconsolata la Ruta.

In effetti la vippona ha superato più di 20 nomination, questo fa pensare quanto sia benvoluta dl pubblico. La decisione di Tommaso di nominarla, potrebbe aver fatto perdere consensi al ragazzo, anche se ha spiegato di aver fatto il nome di Maria Teresa per le “bugie” che la donna avrebbe detto sia a lui che a Stefania Orlando, in merito alla passata relazione con Francesco Baccini.

Al momento non c’è ancora stato nessun confronto tra Maria Teresa e Zorzi in merito alla nomination, staremo a vedere se nelle prossime ore la Ruta deciderà di affrontare lo spinoso argomento con Tommaso, visto il loro rapporto di amicizia e stima, almeno fino a questo momento.