GF Vip, Dayane Mello parla di Tommaso e Stefania: "Mi stanno un po’ sul c****"

Sembra che Dayane Mello abbia svelato le sue carte, o per meglio dire le sue antipatie e simpatie nella casa del “Grande Fratello Vip“. Sabato scorso infatti la modella brasiliana si è appartata nel giardino, con la sola compagnia di Mario Ermito. I due hanno avuto modo di intavolare il discorso delle strategie, su chi nominare e su chi invece appare del tutto inutile mandare in nomination, in quanto considerati dalla Mello “intoccabili”.

Ci sono due o tre personaggi infatti, per Dayane, che sono completamente immuni alla nomination, dato che sono tra i personaggi preferiti del pubblico tanto che, con ogni probabilità, arriveranno fino in fondo al gioco. I concorrenti che la Mello fa riferimento sono ben tre, ovverosia Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando.

Le dichiarazioni di antipatia di Dayane Mello

La modella rivela infatti a Ermito che per questi tre concorrenti non prova proprio simpatia, dato che è diventato quasi inutile nominarli, visto che ogni volta vengono sempre salvati dal pubblico.

In effetti la Mello non ha tutti i torti, ma ecco quanto dichiarato dalla ragazza: “Mi stanno un po’ sul c***o. Ci sono 2 o 3, che a me… sono 2 del vecchio gruppo. Due di questi sono tra i preferiti del pubblico. Questo è il grande problema e non so se faccio la cosa giusta. Che cavolo metto Tommaso o Stefania. Non usciranno mai. Ma non voglio nemmeno… Sono i preferiti del pubblico fuori, perché è così. Io l’ho capito, mica sono sprovveduta“.

a questo punto quindi sono nate una serie di strategie con Ermito, dove la donna afferma che la miglior cosa è ignorare questi “big” e combattere la nomination con tutti gli altri personaggi rimasti nella casa: “Quindi a te nominare uno dei forti non conviene. Piuttosto metti un altro. Non so che ragionamenti fare. Perché mettere uno che so già che non esce. Se Maria Teresa va 15 volte in nomination e non va via…“. Ovviamente queste sono solo congetture, per sapere chi davvero raggiungerà la finale, bisogna attendere le prossime puntate del reality show.