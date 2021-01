GF Vip, Dayane Mello, l’aiuto di Anitta per salvarla dalla nomination? La verità

Nelle dinamiche del gioco, il televoto e le nomination sono molto importanti poichè da essi dipendono lo stop o il proseguimento dell’avventura dei concorrenti all’interno del reality. Lo sa bene Dayane Mello, che più volte si è ritrovata al centro di una bufera mediatica a causa proprio della questione del televoto; bufera poi placata grazie al pronto intervento della produzione del GF Vip.

Un nuovo pretesto per fomentare la faccenda però pare sia nato nelle ultime ore, quando lo staff social di Tommaso Zorzi ha segnalato un tag anomalo da parte dello staff social di Dayane Mello. Tra le storie del profilo di Dayane, si nota infatti che è stata taggata la cantante Anitta. Ovviamente, in prima istanza, la cosa è sembrata alquanto strana da parte del team.

Dayane Mello e quel tag ad Anitta

Un tag insomma che è sembrato strano allo staff di Zorzi, che hanno interpretato la cosa come un ricorso a un personaggio molto famoso, in questo caso Anitta, per poter aumentare l’afflusso di voti alla Mello, evitando così l’uscita anticipata dalla brasiliana. In segno di ironia, ma con un fare velato provocatorio, lo staff di Tommaso decide allora di taggare Gianni Morandi.

La realtà dei fatti appare però diversa da quella che potrebbe sembrare in prima battuta. Da sempre infatti la Mello è una grande fan di Anitta, tanto che gli autori del programma hanno messo su una canzone della cantante, per rallegrare un po’ la Mello (che di certo in questo periodo ne ha particolarmente bisogno).

Dayane si è allora scatenata sulle note del brano e lo staff della modella ha deciso di voler pubblicare la clip del suo ballo, taggando ovviamente la cantante. Il team dunque non ha chiesto in alcun modo un sostegno alla cantante, il tutto è stato solo un semplice malinteso, risolto in poco tempo.