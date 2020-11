GF Vip, Dayane Mello ha deciso di uscire dalla Casa: "Non riesco a dimenticare quel video"

Il comunicato di Alfonso Signorini che annunciava ai vipponi il prolungamento del “Grande Fratello Vip” di oltre mesi, ha creato molto scompiglio nella Casa. Dopo la decisione di Elisabetta Gregoraci che non è disposta a passare le feste di Natale lontano da suo figlio Nathan, ora arriva anche la decisione di Dayane Mello.

Il suo abbandono appare ormai più che certo ed è lei stessa a confidarlo a Stefania Orlando e a Elisabetta Gregoraci, durante una chiacchierata in giardino. Anche per lei vale il solito discorso dell’ex moglie di Flavio Briatore e cioè la necessità di rivedere la sua bimba di 6 anni e accertarsi che tutto vada per il meglio.

GF Vip, la decisione di Dayane Mello

“Mi sono persa il suo primo giorno di scuola perché sono entrata nel programma. Non voglio perdermi altre cose. Sei mesi sono sei mesi. L’anno prossimo ha 7 anni. Mi sono persa anche la caduta dei primi dentini” osserva malinconica Dayane consapevole che certi momenti non torneranno più e per questo desiderosa di viversi ogni momento della sua Sofia.

Ma c’è un altro particolare che la spinge a prendere questa decisione con maggiore fermezza: in pratica la Mello ha notato una certa tristezza nella voce della sua bimba quando le ha inviato il video messaggio nella scorsa diretta. Ricordiamo per chi non l’avesse visto che la piccolina ha comunicato alla madre di essere al corrente che il gioco per lei si sarebbe allungato e proprio mentre pronunciava quelle frasi, Dayane ha notato una certa tristezza nella sua voce: “‘Mamma, ho saputo che devi rimanere’: non era felice. Io le ho promesso che arrivavo tra tre settimane e lei è rimasta delusa. So che le manco. La sua età, 6 anni, non torna più. Io qui non sto bene. Voglio finire e restare serena, però sono consapevole che se resto qui divento cattiva, stressata, nervosa. Perché mi manca un pezzo di me“, ha poi concluso la modella.

Già nei mesi scorsi è dovuta rimanere lontano da lei per molto tempo, trascorrendo il lockdown a Istanbul: “Quest’anno sono stata sette mesi lontana da lei, tra Pechino Express e la storia del virus” ricorda la Mello che ora, invece, non ha nessuna intenzione di rimanere ancora lontana dalla sua piccolina. L’unico che ancora deve prendere una decisione in merito resta Francesco Oppini, diviso in due tra la voglia di rivedere la sua fidanzata Cristina e la paura di creare un grosso scompenso a Tommaso Zorzi che gli ha chiaramente fatto sapere quando è importante per lui la sua presenza nella Casa.