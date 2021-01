GF Vip, Dayane Mello furiosa con gli autori: "Assecondano Zorzi perché ha problemi mentali"

Nella casa del “Grande Fratello Vip” i nervi sono, comprensibilmente, a fior di pelle. I veterani sono chiusi nel bunker di Cinecittà da 4 mesi e la fatica inizia a farsi sentire. Ogni occasione è buona per discutere e litigare, ma di certo non mancano i momenti distensivi. La finale si avvicina, ma prima di allora sicuramente ne vedremo ancora delle belle.

Ogni sabato sera, il GF è solito organizzare una serata a tema per i ragazzi, serata dove possono divertirsi e svagarsi un po’. Durante la serata “Fashion Week“, Dayane Mello è esplosa in un momento d’ira e come un fiume in piena si è scagliata contro gli autori del GF e ha utilizzato parole offensive e gravi nei riguardi di Tommaso Zorzi.

Nello specifico, Dayane ha lamentato il trattamento di favore che, a suo dire, gli addetti ai lavori riserverebbero a Zorzi. Dopo aver scoperto del prolungamento ulteriore del reality, Tommaso è in forte crisi, tanto che si vocifera che lui e Stefania Orlando abbandoneranno il gioco il prossimo lunedì. A detta della Mello, durante la serata a tema gli autori avrebbero utilizzato solo musica gradita all’influencer, proprio per tirargli su il morale.

Durante la serata, la modella brasiliana è esplosa e mentre lavava i piatti, ha utilizzato parole pesanti: “Inizio a fare io la ribelle adesso e la malata mentale. Così vedono. Sono inca*** solo perché ha crisi d’ansia e ha i suoi problemi mentali e noi siamo qua come dei rinc***. Deve essere festa e musica per tutti mentre c’è uno che si sente male e degli altri sti ca*** perché è Tommaso Zorzi“.

Lo sfogo di Dayane è sicuramente figlio di uno stress recondito, causato da 4 mesi di reclusione forzata. La stanchezza c’è e si fa sentire, gli autori cercano di far passare il tempo organizzando giochi e attività praticamente quotidianamente , ma nonostante ciò la gieffina ha utilizzato parole forti che non sono passate inosservate e che hanno fatto infuriare molti utenti in rete.