GF Vip, Dayane Mello finge di essere bisex? L’intervento di Neymar

Non accenna a placarsi la bufera mediatica nata intorno alla dichiarazione di Dayane Mello, circa il suo essere bisessuale. Dopo il coming out fatto durante l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip” la modella ha letteralmente diviso il pubblico in due, tra chi continua a fare il tifo per lei e chi invece ha iniziato a nutrire dubbi sulla dichiarazione succitata.

Alcuni detrattori (ed anche alcuni personaggi nella casa, come Tommaso Zorzi) hanno inizialmente pensato che questa dichiarazione fatta dalla Mello è stata solo una mera strategia per attrarre consensi e generare ovviamente scalpore e scoop a sorpresa. Una mossa quindi che non è andata a genio a molti, primo tra tutti è stato di fatto Tommaso Zorzi, seguito da Stefania Orlando, tanto da far generare un’accesa discussione tra loro.

La frase passata di Dayane e l’intervento di Neymar

Ci sono infatti alcune frasi che i fan più attenti del reality hanno avuto modo di ricordare. Si torna indietro di qualche mese, quando nella casa era presente il dottore dei vip, Giacomo Urtis. All’epoca Giacomo stava raccontando di quando il suo fidanzato era legato a una donna e a quel punto Dayane commentò la faccenda: “Com’è possibile che alla gente piacciano prima gli uomini, poi le donne, poi gli uomini?“.

Una frase che suona strana e del tutto contraddittoria, se si pensa che è stata detta da chi ha appena confessato di provare amore e passione verso la sua Amica Cannavò; che sia tutta una messa in scena quella di Dayane? Al momento è difficile a dirsi, forse più avanti sarà possibile riconoscere la verità della questione.

Intanto sul fronte brasiliano pare che un account Instagram che conta più di 18 milioni di follower ha richiesto di supportare la modella. L’account ha poi aggiunto che molti fan italiani hanno iniziato a vendicarsi, manovrando il televoto del Big Brother in onda in Brasile. Sulla questione è intervenuto anche il giocatore Neymar, che ha commentato: “Oops! Vogliono la guerra? Allora andiamo avanti! Cominciamo ordinando una pizza al pollo con catupiry che in Italia non hanno“.