GF Vip, Dayane Mello fa una rivelazione shock su Rosalinda: "Mi ha detto che le piace Francesco Oppini"

Tutti pazzi per Francesco Oppini, verrebbe da dire. Da quando il figlio di Alba Parietti ha deciso di lasciare la casa del “Grande Fratello Vip“, a causa del prolungamento inaspettato del programma, ha lasciato un vuoto immenso tra i suoi compagni d’avventura. Se Tommaso Zorzi ha addirittura ammesso di essersi innamorato di lui, un nuovo retroscena è emerso e questa volta riguarda Rosalinda Cannavò.

L’amicizia speciale tra Rosalinda e Dayane Mello sta attraversando una forte burrasca. Le due donne all’interno della casa hanno instaurato un legame profondo, tanto che si è addirittura pensato che potessero dar vita ad una vera e propria storia d’amore. La Cannavò, che è fidanzata con Giuliano, ha messo in dubbio la sua vita proprio per Dayane.

Adesso però sembrerebbe che tra loro qualcosa si sia rotto e all’interno della casa gli scontri non mancano. Proprio la Mello ha fatto una confessione choc sul conto di Rosalinda e Francesco Oppini. Dayane ha ammesso che alla Cannavò piaceva Oppini. “Mi ha detto tempo fa che le piacciono i maschi simpatici. Poi mi aveva rivelato che le piaceva Francesco perché la faceva ridere“, queste le parole della gieffina.

Ma non è finita qui, la Mello ha anche criticato molto la sua ormai ex amica speciale. “L’aiutavo tutti i giorni, rimanevo triste per colpa sua. Per un mese e mezzo sempre così, ma poi che palle. Non so più se è la persona che ho conosciuto o se va dove tira il vento e dove le fa più comodo. C’è qualcosa che non mi torna su di lei“, ha dichiarato Dayane.

Sicuramente parole forti quelle che la Mello ha riservato alla Cannavò, considerando il legame profondo che avevano instaurato. In questi giorni Dayane si è molto avvicinata a Sonia Lorenzini, mettendo di fatto Rosalinda in un angolo. Chissà quale sarà la reazione della Cannavò quando scoprirà che la sua amica ha svelato la cotta che lei aveva per Oppini e chissà se confermerà oppure smentirà.