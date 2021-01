GF Vip, Dayane Mello e la teoria su Stefania Orlando: "Manipola Tommaso, lo sta sfruttando"

Un litigio che è nato quasi per caso nella casa del “Grande Fratello Vip“, dovuto a quel rapporto che si è ristabilito tra il meneghino Tommaso Zorzi e la modella Dayane Mello. Se infatti in precedenza i due non andavano per niente d’accordo, col tempo, complice anche l’uscita di Francesco Oppini per Zorzi, i due hanno avuto modo di ristabilire un contatto, un rapporto pacifico, nonostante le divergenze caratteriali.

Fin qui tutto ok, se non fosse che questo rapporto è ampiamente criticato e mal visto dalla presentatrice Stefania Orlando, tanto da generare un forte dissapore con Zorzi, arrivando anche a non rivolgergli più la parola.

Un atteggiamento che ha fatto insospettire molti, sia nella casa ma anche tra gli utenti del web. Il primo a reputare questo comportamento della Orlando per niente naturale è stato proprio Zorzi, che di recente ha avuto modo di sfogarsi con la Capriotti prima e con la De Grenet poi. Anche sul fronte di Dayane, il comportamento di Stefania appare doppiogiochista e poco corretto, sfogandosi invece a sua volta con Mario Ermito.

L’ipotesi di Dayane Mello su Stefania

Secondo la modella brasiliana infatti, pare che adesso la Orlando sia in cerca di personaggi forti con cui allearsi, che possano consentirgli un allungo facile fino alla finale. Sembra, sempre secondo la Mello, che Stefania stia facendo di tutto per manipolare Zorzi e portarlo dalla sua parte.

Ecco quanto affermato dalla Mello: “Le maschere cadono. Questa è la conferma di tante cose per me. Lei ha fatto il suo percorso da sola, poi ha visto che Tommaso è un personaggio fortissimo e si è attaccata a lui come una cozza. Ora però se lui direziona la sua attenzione anche ad altri, forse anche a me, a lei dà fastidio“.

La modella continua con la sua ipotesi, affermando che la presentatrice vuole giocare bene le sue carte: “Tommaso è un ragazzo buono, ha 25 anni e lei è una donna di 50 anni che manipola uno giovane. Perché le dà fastidio se sono sua amica? La infastidisce perché ha i suoi piani e pretende qualcosa“. Sembra dunque che Stefania voglia in qualsiasi modo arrivare alla finale. Risponderà a queste accuse? Non resta che vedere la prossima puntata per scoprirlo.