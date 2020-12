GF Vip, Dayane Mello e la battuta alimentare infelice su Rosalinda che ha infuriato il web

Momenti sentimentalmente concitati nella casa del “Grande Fratello Vip” per Rosalinda Cannavò. In occasione del natale, la produzione ha inviato del materiale natalizio ai singoli partecipanti al reality. Una volta analizzato il materiale in questione, Rosalinda ha visionato alcune sue foto insieme al suo ragazzo, Giuliano Condorelli, facendole ritornare alla mente un passato non troppo felice insieme a Condorelli, rivangando i momenti più bui della storia.

Ovviamente la cosa non ha fatto molto felice la ragazza, tanto da incupirsi, iniziando a nutrire seri dubbi sulla sua storia d’amore al di fuori delle mura del reality. Giunta la sera, la Cannavò ha deciso di voler saltare la cena, restando in camera sua fino alle ore 23:00 quando la fame ha iniziato a presentare il conto dell’aver saltato il pasto, uscendo con l’intento di mangiare solo una mela.

Passa qualche ora e la ragazza aveva ancora fame, prendendo a questo punto la decisione di prepararsi qualcosa di decisamente più strong di una mela, cucinando infatti delle uova col bacon. A scoprire questo spuntino fuori pasto è stato anche la sua amica Dayane Mello, che conoscendo i disturbi alimentari sofferti da Rosalina in passato, ha più volte cercato di convincere la ragazza a non saltare i pasti, ma soprattutto a non mangiare fuori gli orari, evitando di sfasare il proprio metabolismo.

La frase infelice di Dayane su Rosalinda

A questo punto inizia la vicenda in questione: La Mello infatti, una volta visto la sua amica prepararsi delle uova con bacon, ha esclamato: “Ma tu sei fuori, cioè prima mangi la mela, salti i pasti e poi ti prepari uova col bacon alle 3 del mattino? Tanto sai dove va questo vero? Tutto nella gambe e tutto nella cellulite“, facendo seguire la frase da un’imitazione della tipica camminata obesa.

Dinanzi a queste frasi detta dalla Mello, il pubblico del web si è letteralmente spaccato, persino chi fa il tifo per Dayane ha ammesso che l’esternazione è stata fuori luogo. Molto probabilmente persino la modella brasiliana si sarà resa conto della gaffe, decidendo di ritornare sui suoi passi, facendo le coccole a letto alla sua Rosalinda. Sembra dunque che la pace sia stata fatta tra le due amiche.