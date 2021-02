GF Vip, Dayane Mello di nuovo contro Rosalinda: "Parla come una suora. Io so perché è finita la sua storia"

Al “Grande Fratello Vip” sembra proprio che l’amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sia arrivata alla frutta. Dopo l’abbraccio di ieri, tra loro è di nuovo tempo di scontri e parole pesanti, come quelle usate dalla modella brasiliana nei confronti di Rosalinda.

La Mello non riesce a digerire il fatto che la sua amica non si sia confidata con lei quando sentiva che il rapporto con Andrea Zenga stava passando su un altro livello. Come non le ha perdonato la nomination a Giulia Salemi con la quale la Mello sta iniziando invece una bella amicizia.

Le insinuazioni di Dayane sul rapporto tra Rosalida e Zenga

Insomma, una delusione dietro l’altra che Dayane non riesce a contenere: “Ormai è la coppia che vince qua dentro mica l’amicizia. Non hanno mai fatto vedere niente su Rosalinda e me, ormai mancano 12 giorni e bisogna spingere sulla coppia, far sognare la gente…” provoca Dayane e ottiene la reazione della Cannavò: “Non ho parole… Hanno fatto 200mila puntate sulla nostra amicizia, i risvegli e gli abbracci… Ma che stai a di’?”.

Stefania Orlando allora prende la palla al balzo e domanda alla bella brasiliana se, secondo il suo parere, questa storia con Zenga sia iniziata per una strategia di gioco: “Chi lo sa?” e lascia sospese le sue parole, uscendo dalla stanza. Rosalinda non riesce a farsene una ragione e rimane davvero delusa per quello che ha ascoltato, ma dello stesso parere della Mello sembrano essere anche i fan che prima sostenevano la loro amicizia, ora infatti hanno lanciato l’hashtag “#exrosmello“.

Il duro sfogo di Dayane Mello contro Rosalinda Cannavò

Più tardi la Mello decide di continuare il suo sfogo con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “Mi sono sentita una m***a, non considerata, non importante. Adesso lei ha questo rapporto con lui. Non ci vediamo, non ci parliamo, cerca sempre lui. E poi non la vedo felice” aggiunge inoltre che non riesce a vedere in Rosalinda l’entusiasmo e la gioia che invece ha sempre notato in Giulia quando è iniziato l’amore tra lei e Pierpaolo.

“Lei dice di essere timida, parla come se fosse una suora. Fatti vedere per quella che sei, non fare la santa. Ha buttato all’aria una relazione per iniziarne subito un’altra: non mi sembra così timida” infierisce la Mello arrivando anche a sospettare che la decisione di Rosalinda di interrompere la sua relazione durata anni derivi dal fatto che non vuole avere un confronto l’ex fidanzato: “Lei ha buttato tutto in aria perché aveva tanta paura di un confronto fuori [con Giuliano]. Così è scappata dalla situazione, non lo trovo carino. Parla di rispetto, di timidezza, e ha fatto molto di più di tutto quello che ho fatto io, con la mia mentalità”.

Dayane inizia ad avere dei dubbi sulla Cannavò – come lei stessa dichiara – e non capisce le sue ultime scelte. La Mello ha sempre consigliato Rosalinda di pensare bene prima di buttare all’aria una storia durata 10 anni, e ora capisce che questo consiglio è derivato dal fatto che la Cannavò non le ha mai aperto il suo cuore: “Io supportavo la sua relazione con Giuliano perché non mi ha mai fatto capire davvero cosa provava. Ne ha parlato con altre e non con me. Così non sei coerente, non sei amica. Spero che se venerdì si parla di me e di lei sia l’ultima volta. Perché non voglio saperne più niente. Lei fa la vittima, mi fa passare per quella gelosa. Gelosa di cosa?” e così, per ora, termina il suo sfogo.