GF VIp, Dayane Mello critica aspramente la Gregoraci: "Non sa fare niente, non c’è nulla in lei"

Non si può certo dire che c’è stato un periodo in cui le due ragazze abbiano vissuto un momento di serenità insieme all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“. Si parla infatti delle due attuali gieffine, la modella Dayane Mello e la presentatrice Elisabetta Gregoraci. Entrambe le donne sono sempre più ai ferri corti; l’antipatia reciproca diventa infatti sempre più evidente.

L’ultimo episodio si è consumato appena poche ore fa, quando era nata quella discussione sul bere tra Dayane e Tommaso. Nel tentativo di stemperare gli animi, ci pensa l’attrice Rosalinda Cannavò che interviene, provando infatti a calmare entrambe le parti. A quel punto un quarto personaggio si intromette nella discussione, ovvero proprio la Gregoraci, invitando Rosalinda a restarne fuori, dato che non era presente quando era iniziata la discussione e quindi non ha alcun diritto di parlare.

Un atteggiamento ostile nei confronti di Rosalinda che non è andato per niente a genio a Dayane, in quando l’attrice stava solo cercando di riportare la calma e la serenità, di certo non voleva istigare nessuna delle parti.

Lo sfogo di Dayane sulla Gregoraci

Durante la notte la Mello si è ampiamente sfogata con la sua amica Rosalinda, nei confronti della Gregoraci, sui suoi modi di fare e soprattutto sul suo passato, artistico e di vita. Dalle telecamere è possibile ascoltare la ragazza che afferma: “ Lei ha fatto tanto perché ha sposato un miliardario. È così, è la verità ed è vero. Vuole fare il percorso più facile. Questo è quello che penso ora, lei mi ha dimostrato forse di essere diversa? No affatto. Non mi ha dimostrato niente di tutto ciò. Mi dispiace ma io sono così. Potete odiarmi tutti, però sono vera, ho fatto tanto nella mia vita e per cosa? Venire qui e vedere una che è servita e riverita senza sapere fare un ca**o nella vita? No“.

Ovviamente il video ha fatto subito il giro del web, facendo nascere molte critiche da parte degli utenti, sottolineando soprattutto la falsità della Mello. Molto probabilmente la critica andrà avanti, forse verrà mandata in onda nella prossima puntata, alimentando ancora di più l’astio vigente tra le due ragazze.