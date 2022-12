GF Vip, Dayane Mello contro Dana Saber: "Non farti pubblicità con il mio nome, fatti la tua ca**o di vita"

Ascolta questo articolo

Tra le ultime entrate all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip“, programma trasmesso su Canale 5, ritroviamo Dana Saber. La modella italo-marocchina è nota al gossip solamente per la paparazzata insieme a Dayane Mello in cui venne beccata a baciarsi, durante il periodo estivo, proprio con l’ex concorrente del reality.

Ora però si sta giocando un’importantissima opportunità negli studi di Cinecittà e Dana pare che si sia immediatamente ambientata nel format. Difatti negli ultimi giorni sta facendo già parlare di se per alcune discussioni, anche piuttosto importanti, con Patrizia Rossetti, Oriana Marzoli e Nicole Murgia.

L’ultima frecciatina lanciata da Dayane Mello

Sui social network Dayane, che come lei ha ammesso è stata contattata per prendere parte alla settima edizione, decide di prendere le distanze da Dana. Con un lungo messaggio sui social, poi eliminato dalla diretta interessata, invita la neoentrata nel farsi un percorso in maniera indipendente nella Casa senza nominare il suo nome.

“Ognuno doveva fare il proprio percorso di vita e di lavoro e togliere dalla bocca il mio nome“ ha rivelato Dayane come riportato testualmente dal sito “Gossip e Tv” per poi aggiungere di aver fatto un’importante pulizia sulle amicizie nella sua vita: “Certamente ho fatto anche il mio percorso con tanto di sacrifici. Tutti vogliono attaccarsi per essere uguale a me, ma devi nascere con l’essenza giusta. Io amo quello che sono e poi l’ho fatto anche vedere a tutti”.

Lo sfogo dell’influencer brasiliana però non termina in questa maniera, poiché successivamente dichiara di provare molto fastidio come le persone cerchino di farsi pubblicità con il suo nome: “La gente non toglie il mio nome dalla bocca per farsi pubblicità. Basta, fatevi la vostra ca**o di vita, lasciatemi in pace. Sono veramente fortunata ad avere delle persone che mi proteggono e mi rispettano. Non è mai troppo tardi per capire le cose”.