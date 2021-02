GF Vip, Dayane Mello confessa di essere uscita con Amber Heard, ex di Johnny Depp

Una giornata tutto sommato tranquilla quella passata nella casa del “Grande Fratello Vip“, al netto ovviamente della lite consumatasi tra Stefania Orlando e Giulia Salemi. In effetti ultimamente la Salemi sta collezionando tutta una serie di litigate con quasi tutti i concorrenti rimasti in gara.

In attesa della seconda puntata del “Late show” di Tommaso Zorzi, show che tra l’altro ha collezionato ancora una volta un ottimo margine di ascolti, i vipponi si sono riuniti in cucina per scambiare quattro chiacchiere. Il tutto è iniziato con una dimenticanza di Zelletta, in quanto non riusciva a ricordare il nome di un’attrice famosa hollywoodiana.

I concorrenti hanno provato ad aiutare Andrea a ricordare, dicendo qualche nome a caso, fino a quando Zorzi non nomina la famosa attrice ed ex moglie di Johnny Depp, Amber Heard. A quel punto la Mello, sentendo il nome della Heard, si interessa di più dell’argomento, dichiarando apertamente che in passato, durante una sua tappa a New York per motivi di lavoro, la modella ha avuto modo di uscire insieme all’attrice, trascorrendo una bellissima serata.

Ecco quanto dichiarato da Dayane in merito alla questione: “Amber? La conosco – confessa la brasiliana – La fidanzata di… l’ex di Johnny Depp. Siamo uscite insieme a New York, io e lei“. Senza neanche a dirlo, sul web tutti i fan della Mello hanno commentato la dichiarazione della ragazza, affermando che invidiano molto la modella, dato che avrebbero tanto voluto conoscere di persona l’attrice.

Sempre sul fronte dei fan, però, di recente si apprende che la brasiliana ha risposto a tono ad alcuni suoi fan che gli hanno urlato, al di fuori della villa di Cinecittà: “Dayane, stai zitta!“. Ovviamente la risposta della modella non si è fatta attendere: “Sto zitta quando voglio“, facendo tacere sul nascere ogni forma di polemica.