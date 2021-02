GF Vip, Dayane Mello confessa di essere attratta da Alfonso Signorini: "È troppo sexy"

Un periodo davvero triste e cupo per la modella Dayane Mello. Da poco infatti la ragazza è venuta a conoscenza della morte di suo fratello, di appena 27 anni. Un dolore devastante che ha inizialmente annebbiato le decisione della ragazza, intenta a voler abbandonare seduta stante la casa del “Grande Fratello Vip“.

Dopo la prima fase però, i concorrenti della casa hanno provato a stare vicino alla ragazza, mostrandole tutta la solidarietà possibile, convincendola alla fine a restare, continuando quindi la sua avventura che oramai tende a volgere al termine. All’esterno sono infatti tanti i fan della Mello, tanto che si vocifera che sarà proprio lei la vincitrice assoluta di questa edizione del GF Vip.

Dayane confessa di essere attratta da Signorini

Ovviamente per adesso nulla è certo, ma sembra che la ragazza in questi mesi abbia riscosso notevoli consensi, sul web ed in TV. Intanto, dopo la fine della puntata del lunedì, durante la notte del 9 febbraio la Mello si è ritrovata a parlare in cucina insieme a Zorzi, iniziando a fare alcuni elogi e complimenti ad un uomo.

Inizialmente non si capisce bene a chi siano rivolti così tanti complimenti da parte di Zorzi e di Dayane; si vede infatti Tommy affermare di quanto sia uomo molto acculturato e sensibile, e la modella aggiunge anche che è molto intrigante e interessante. A sciogliere ogni dubbi ci pensa il meneghino, con una frase secca rivolta alla Mello: “Ma ti arra** Alfonso?“.

A quel punto lei risponde con un sorriso e confessa la sua cotta, aggiungendo: “ Il suo modo di parlare, è troppo sexy. Sai cos’è strano? Sai quando hai quell’atteggiamento in cui abbassi lo sguardo quando trovi un uomo che ti piace? Io con lui sento queste cose. Un po’ mi imbarazzo“.

Davanti a questa dichiarazione, sia Tommaso che Rosalinda sono apparsi visibilmente sorpresi, ma senza dubbio sono in molti ad affermare che il presentatore, Alfonso Signorini, è un uomo dotato di grande eleganza e stile, insomma un personaggio davvero affascinante.