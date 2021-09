GF Vip, Dayane Mello commenta l’ufficialità di Soleil Sorgè: "Sarà la rivelazione del programma"

La partecipazione di Soleil Anastasia Sorgè, conosciuta per aver partecipato sia a “Uomini e Donne” che a “L’isola dei famosi”, ha fatto immediatamente scalpore. Infatti, dopo che è stata confermata dagli autori del programma sui social network, l’hashtag del “GF Vip” è arrivato immediatamente in tendenza su Twitter, ove arrivano numerosi commenti sulla sua presenza nella sesta edizione condotta da Alfonso Signorini.

Solamente il post dedicato all’italoamericana su Instagram conta più di 2000 commenti e 36 mila like, ma non tutti sembrano essere convinti dal suo ingresso. I più critici hanno definito l’ex corteggiatrice di Luca Onestini come una ragazza antipatica, falsa e stratega che difficilmente può portare delle novità interessanti a questa edizione del “Grande Fratello Vip”.

Dayane Mello felice per l’ingresso di Soleil nella casa

Ovviamente non tutti la pensano in questa maniera, e tra le più entusiaste dell’ingresso di Soleil al “Grande Fratello Vip” troviamo la brasiliana Dayane Mello, tra le protagoniste della quinta edizione del reality show, in cui non è riuscita a trionfare per un soffio.

L’ex concorrente di “Pechino Express”, commentando il post del “Grande Fratello Vip” su Instagram, ha voluto dare un in bocca a lupo a Soleil per la sua nuova avventura, dichiarandosi convinta che possa essere la sorpresa in positivo di questa edizione: “Il mio amore grande, sarà la rivelazione di questo programma. Non ci sarà una uguale a lei! Ti amo con tutto il mio cuore”. Il commento ovviamente ottiene subito un’enorme attenzione, ricevendo migliaia di like e commenti nel giro di poche ore.

Per Soleil si tratta comunque di una grande occasione, e come dimostrato su Twitter, la ragazza sta apprezzando molto i commenti dei suoi fan sui social. Infatti, con un breve messaggio, ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza delle ultime ore: “È possibile essere fan dei propri fan?”.