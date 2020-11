GF Vip, Dayane Mello chiede scusa alla Gregoraci: il confronto infiammato

Era un confronto atteso da molto tempo, quello tra Elisabetta Gregoraci e la brasiliana Dayane Mello. Le due ragazze hanno di fatto vissuto alcuni momenti poco piacevoli, all’interno della casa del “Grande Fratello Vip”, momenti che hanno portato a una stato di completo distacco emotivo tra le due. Dopo alcuni giorni di guerra fredda, critiche e incomprensioni, le due protagoniste di questa vicenda hanno finalmente trovato il coraggio di attuare una linea di confronto.

Discorso che sembra sia stato voluto inizialmente da Dayane, che pare aver capito gli errori commessi nei confronti della Gregoraci. In prima battuta la calabrese non sembrava volerne sentire di confronti, ma dopo un’attenta valutazione, convinta anche dai ragazzi nella casa, le due hanno avuto modo di parlare nella stanza arancione.

La Gregoraci è partita in quarta, avanzando subito quelle che sono i suoi sentimenti: “Quello che hai detto tu non me lo aspettavo, perché io e te abbiamo parlato molto in questi mesi, mi potevi dire se non ti piaceva qualcosa“. La Mello, consapevole dei suoi errori, preferisce avere un atteggiamento più mite, ammettendo subito le sue colpe: “So di aver sbagliato, non volevo andare sul personale“.

A questo punto della storia, la discussione inizia ad infiammarsi, iniziando quindi tutta una serie di rimproveri e accuse, dove la showgirl calabrese accusa la Mello, seppur in maniera indiretta, di essere stata poco sincera nei suoi confronti: “Se ho un problema te lo dico subito e non lo covo“. Dayane però non vuole che quel confronto diventi un’ulteriore litigio, continuando con la sua politica di scuse.

Infatti prima che la discussione di concluda, la brasiliana ha, ancora una volta, ripetuto le sue scuse: “Volevo chiederti perdono su questa cosa, perché sono consapevole di aver sbagliato. Poi mi dispiace che ci siamo allontanate“. Non sembra che la Gregoraci sia eccessivamente propensa ad accogliere le scuse dalla Mello, tanto che ha solo pronunciato: “Ci provo…“. Il confronto quindi c’è stato, bisogna ora solo attendere ulteriori risvolti.