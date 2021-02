GF Vip, Dayane Mello chiede del televoto in confessionale, il web la attacca

Non manca molto per vedere la fine di questa lunghissima ma apprezzatissima edizione del “Grande Fratello Vip“. Tanti sono i personaggi che hanno tutte le carte in regola per vincere l’edizione, tanto che risulta ancora molto difficile fare dei pronostici in merito. Dopo una serie di cedimenti morali da parte di quasi tutti i concorrenti, Dayane Mello in particolare ma anche Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, oggi i ragazzi sembrano oramai rassegnati ed attendono la fine del gioco con pazienza e calma.

Di recente però la modella Dayane Mello ha di nuovo fatto scalpore. Non sono passati molti giorni da quando la donna apprese la triste notizia della morte di suo fratello, ricevendo solidarietà e amore da tutti, sia nella casa ma anche nel mondo esterno. In queste ore però la ragazza pare che sia stata pesantemente accusata per alcuni gesti fatti, cercando di comunicare a distanza con la Cannavò, ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

I gesti di Dayane e le accuse del web

Nella mattina si vedono infatti i ragazzi in veranda, intenti a rilassarsi e a scambiare quattro chiacchiere. Intanto sul fronte opposto si vede seduta la Mello a tavola ed inizia a gesticolare una serie di informazioni alla sua amica Rosalinda Cannavò. Non si capisce bene cosa la modella abbia voluto trasmettere alla sua amica, ma sono in molti sul web che hanno attaccato la Mello.

L’attacco perpetrato dal web sembra sia motivato dal fatto che la ragazza pare abbia voluto comunicare alla sua amica di essere a conoscenza degli andamenti del televoto, dietro la richiesta esplicita di Dayane in confessionale, e pare addirittura che la produzione abbia messo al corrente la modella della faccenda. Ovviamente la cosa pare davvero inverosimile, dato che andrebbe ampiamente contro quelle che sono le regolamentazioni del reality.

I concorrenti non possono infatti in alcun modo venire a sapere degli andamenti del televoto. Il web, in merito a questa storia, si è letteralmente diviso, in chi attacca la ragazza e chi invece la difende, affermando che non per nulla possibile attaccare qualcuno sulla base di una serie di gesti ampiamente fraintendibili. Chissà come stanno davvero le cose? Intanto si attende lo svolgersi della prossima puntata per vedere a questo punto chi sarà il prossimo ad uscire.