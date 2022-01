GF Vip, Dayane Mello chiede ai suoi fan di salvare Soleil dal televoto

Al televoto di questa settimana del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, sono presenti Carmen Russo, Federica Calemme e Soleil Sorgè. Sono tre donne molto amate dal pubblico da casa e quindi in molti si aspettano uno scontro che si decide all’ultimo secondo per chi deve abbandonare gli studi di Cinecittà.

Tra l’altro per Soleil si tratta di una novità, siccome durante la scorsa puntata ha perso il televoto dei preferiti venendo scavalcata da Nathaly Caldonazzo. Quest’esito, più alcune problematiche nate nuovamente con gli alcuni inquilini, hanno causato in lei un momento di malessere, ove ha svelato a Manila di essere pronta ad abbandonare il gioco di sua spontanea volontà prima di cambiare idea.

Dayane Mello si schiera dalla parte di Soleil

Ormai non è una novità che tra Dayane e Sole ci sia una bella amicizia. Infatti, sempre durante la scorsa diretta del “GF Vip”, l’ex concorrente de “L’isola dei famosi” è entrata nella casa più spiata d’Italia con l’obbiettivo di farle una sorpresa e tirare su di morale dopo gli ultimi avvenimenti non proprio facili per lei.

Ora la modella su Instagram ha deciso di chiamare a gran forza il suo fan club con l’obbiettivo di salvare Soleil dal televoto. Nella clip si vede l’italoamericana mandarle alcuni messaggi con l’iPhone: “Ciao Dayane. Non so quanti sono gli amici su cui posso contare fuori dalla casa, ma sono certa che posso contare su di te. Sono ad un televoto importante in un periodo complicato. Ho davvero bisogno del supporto del tuo fandom. E poi venerdì entra Delia Duran, non vorrai mica perderti la nostra convivenza!”.

Come si poteva aspettare il video pubblicato da Dayane, o al massimo dal suo staff, ha fatto molto discutere e non tutti sono convinti che sia stata una scelta saggia fare una clip del genere. I risultati di questa strategia comunque si vedranno solamente nella prossima diretta.