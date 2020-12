GF Vip, Dayane Mello attacca Rosalinda Cannavò: "Racconti i fatti tuoi a chiunque"

Si può dire che siano diventate di fatto la coppia più interessante del reality; si parla delle due amiche d’avventura, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Da sempre le due sono protagoniste di diverse vicende, una serie di tira e molla che lasciano lo spettatore sempre incollato alle telecamere del “Grande Fratello Vip” per scoprire i risvolti della loro storia d’amicizia.

Tra una susseguirsi di litigi e riappacificazioni, anche a questo giro la Mello ha attaccato Rosalinda. Dopo l’aspro battibecco avuto con Sonia Lorenzini e il chiarimento avuto con Mario, calata la notte, Dayane ha deciso di affrontare il discorso di petto, parlando con Rosalinda di quanto accaduto.

Inizialmente la Mello si è dimostrata alquanto diffidente sui comportamenti della sua amica, soprattutto per quanto riguarda la vicenda di Mario, tanto che Dayane le ha chiesto espressamente se in precedenza si fossero visti, ma la Cannavò ha risposto a tono, fugando ogni dubbio: “Non ci siamo mai visti! Io ho un fidanzato“.

Le accuse di Dayane a Rosalina

Ciò che la Mello recrimina alla sua amica è il fatto che rende pubbliche in maniera troppo superficiale le sue vicende di vita privata, affermando che dovrebbe essere quanto meno più riservata, aggiungendo: “Non mettermi in mezzo, racconti i fatti tuoi a chiunque“. Inoltre Dayane afferma anche di essere, almeno per il momento, abbastanza diffidente verso alcuni coinquilini nella casa, ma senza proferir nomi: “Per me i nuovi hanno più valore delle persone che hanno messo in dubbio la nostra amicizia“.

La conversazione stava iniziando a prendere una brutta piega, tanto che la De Grenet ha consigliato di riprendere il discorso l’indomani, a mente più fresca; a quel punto la Cannavò ha aggiunto: “Ci rimango male anche per Dayane che mi guarda davvero male“. Equilibri in bilico e amicizie messe in forte discussione. Cosa accadrà adesso? Non resta che attendere per scoprirlo.