GF Vip, Dayane Mello attacca Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: "L’amore è una parola grande, vi state solo conoscendo"

I problemi nella conoscenza tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non sono mai mancati, ma fino a questo momento i due gieffini stanno continuando ad approfondire il loro rapporto. L’ex velino di Striscia la notizia è entrato nella Casa con l’obbiettivo di conquistare il cuore di Elisabetta Gregoraci, non riuscendo però nella sua impresa.

Pretelli ha iniziato ad allontanarsi dalla Gregoraci quando negli studi di Cinecittà entra Giulia Salemi. La ragazza, che si è lasciata da poco tempo con Francesco Monte, non ha mai nascosto di provare una certa simpatia nei confronti di Pierpaolo e, nonostante la resistenza iniziale, i due hanno deciso di darsi un’occasione importante.

La frecciatina di Dayane Mello

I primi a mostrare un certo dispiacere per questa conoscenza tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pratelli sono stati i “Gregorelli“, fan della coppia formata proprio da Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci. Intanto la tensione sta salendo anche nella Casa, e durante un momento di gioco lanciato da Tommaso Zorzi l’ex concorrente di Pechino Express, Dayane Mello, ha voluto lanciare una frecciatina.

Zorzi, in questo gioco, ha chiesto a Dayane Mello chi non meriterebbe di arrivare alla puntata finale: “Purtroppo Pierpaolo perché si è fatto conoscere solo dalle sue donne, con lui non riesco ad avere un punto d’incontro. Gli voglio bene, ma gira troppo la frittata”. Queste dichiarazioni però non sono piaciute all’ex velino che accusa la brasiliana di essere una persona poco coerente.

Successivamente in questa piccola lite interviene anche Giulia Salemi: “Quindi mi vuoi fuori?”. Dayane, con la massima sincerità, afferma: “Sì, sarebbero belle altre dinamiche di una storia d’amore, per noi è difficile vedere sempre i vostri blocchi”.

Pierpaolo prova a difendere la sua compagna sottolineando che con Elisabetta era finito già da tempo, ma la Mello non sembra essere convinta: “Non c’è una storia tra voi, io vedo Giulia molto più innammorata di te. Ti ho visto innamorato di due donne Pierpaolo”.

Questa discussione viene interrotta da Andrea Zenga e Tommaso Zorzi, ma sicuramente nella puntata di questa sera Alfonso Signorini proverà a chiarire con i diretti interessati i motivi del litigio.