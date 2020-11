GF Vip, Dayane Mello al vetriolo sulla coppia Zorzi-Oppini: "Quando sono insieme mi viene il vomito"

Nella casa del “Grande Fratello Vip“, i concorrenti in gioco hanno molto tempo a disposizione per parlare e soprattutto per sparlare dei loro compagni d’avventura. Le dinamiche proprie dei reality show hanno fatto si che le fazioni venissero delineate e oggi, dopo circa due mesi di reclusione, i vip sanno bene da che parte stare. Si tentano magari dei chiarimenti quando si discute, ma è inutile negarlo: i gruppi sono formati.

Un legame saldo sembra essere da un lato, quello tra Dayane Mello e Adua Del Vesco/ Rosalinda Cannavò e dall’altro, quello tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Le due gieffine hanno sbandierato ai quattro venti la loro unione speciale, suggellata da baci hot che hanno fatto pensare che tra le due potesse esserci qualcos’altro. Per quanto riguarda il sentimento che invece lega i maschi, in molti hanno creduto che Zorzi si fosse innamorato di Oppini.

Bisogna inoltre sottolineare, che tra i quattro non scorre per niente buon sangue. In particolare, dopo un avvicinamento iniziale, la Mello e Francesco non si prendono in alcun modo. Mentre erano in giardino, Rosalinda e Dayane hanno iniziato a sparlare del duo Tommaso- Oppini, utilizzando parole molto forti che hanno fatto discutere e non poco.

Secondo le due, il figlio di Alba Parietti si sarebbe avvicinato all’influencer solo per un fatto meramente strategico. Zorzi è indubbiamente un personaggio molto forte, uno dei candidati alla vittoria finale e dunque, stando alle parole delle gieffine, la vicinanza di Oppini avrebbe come scopo quello di rimanere il più a lungo possibile all’interno della casa e non quello di provare un reale sentimento di affetto nei riguardi dell’influencer.

Come se non bastasse, le due ci hanno messo il carico da 90 utilizzando parole al vetriolo. In particolare, la Mello ha utilizzato una frase che è finita sotto la lente di ingrandimento. Parlando dell’amicizia tra Zorzi e Oppini, Dayane ha affermato: “Quando vedo loro due insieme mi viene il vomito. Vedo una “leccazione” (sic) di cu** che guarda… mi viene il vomito. Lui era un uomo vero quando è arrivato qui, poi si è nascosto dietro il personaggio di Tommaso per emergere“.

A farle eco la sua amica Adua, che a sua volta ha dichiarato: “Credo che lui sia la persona che abbiamo visto all’inizio. Adesso ha paura di andare via, di perdere. Le nostre sono supposizioni, ma se Francesco si sta “appendendo” a Tommaso, è davvero brutto umanamente“. Sicuramente le parole utilizzate da Dayane sono più forti, Rosalinda ha solo espresso la sua opinione con termini più pacati, ma ciò non toglie che poteva redarguire la sua amica.

Tutto ciò potrebbe essere argomento di discussione durante la prossima diretta. Sicuramente il televoto in corso è molto importante perché vede a rischio eliminazione proprio i protagonisti di questo quadretto, eccetto Zorzi. Magari ad andare via potrebbe essere la contessa De Blanck, ma ciò non toglie che chiunque sarà l’eliminato, gli equilibri in casa potrebbero riformularsi nuovamente.