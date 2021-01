GF Vip, Dayane Mello accusata dai fan per aver bestemmiato, ma non rischia la squalifica

Per Dayane Mello non è la prima volta che viene accusata di aver bestemmiato nella Casa del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nei primi giorni di dicembre, durante una chiacchierata con Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta, hanno iniziato a parlare di Patrizia De Blanck e il percorso della contessa fatto negli studi di Cinecittà.

L’ex concorrente di Pechino Express, commentando una fotografia della De Blanck, ha esclamato: “Che foto Madonna” accompagnandosi con una risata. Il pubblico di Twitter su quella faccenda si è immediatamente allarmata, dal momento che in molti avrebbero udito la frase “Che forte Madonna”, ma alla fine Alfonso Signorini non ha preso nessun tipo di provvedimento nei confronti della brasiliana.

Nuove accuse nei confronti di Dayane Mello

In questi giorni Dayane Mello, durante una chiacchierata con la sua amica Adua Del Vesco (che si sono riavvicinate nuovamente dopo alcune discussioni piuttosto pesanti) avrebbe, secondo molti fan del GF Vip, bestemmiato a causa dell’esclamazione spagnola: “Por Dios”. Su Twitter in tantissimi hanno iniziato a pubblicare il video di questa conversazione, e non sono poche le persone che richiedono la sua squalifica.

Tuttavia, come riportato dal sito “Novella 2000”, Dayane Mello non rischierebbe la squalifica: “L’esclamazione pronunciata da Dayane Mello, infatti, ha più varianti in italiano. Significa ‘Dio mio’ o ancora ‘Santo cielo’, ‘Per carità’ o ‘Per l’amor di Dio’. Insomma è tutto fuorché ciò che hanno detto alcuni fan del GF Vip (tanto che qualcuno è perfino arrivato a rimuovere i tweet poiché sommerso da critiche)”.

Sono tre i concorrenti di questa edizione squalificati a causa di una imprecazione (Fausto Leali, Denis Dosio e Stefano Bettarini) mentre Filippo Nardi è stato allontanato dagli studi di Cinecittà a causa di alcune frasi di cattivo gusto nei confronti di Maria Teresa Ruta.