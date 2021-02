GF Vip, Dayane e Rosalinda cercano un chiarimento e finisce con una porta chiusa in faccia

Guerra e pace al “Grande Fratello Vip“, dopo l’abbraccio di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando con Dayane Mello, sembrava essere arrivata la volta di Rosalinda Cannavò, invece con lei le cose non sono andate nel migliore dei modi. ll tutto avviene sotto gli occhi di Pierpaolo Pretelli intento a farsi un bel bagno nella vasca a vista della Casa, ma andiamo per ordine.

Pierpaolo cercava di consolare in qualche modo la Mello, visibilmente provata dopo il duro scontro con Zorzi di poco prima. Dayane si è messa a piangere e a quel punto è intervenuta Rosalinda, pensando che la crisi della modella brasiliana fosse dovuta alla nomination della scorsa diretta.

GF Vip, Dayane e Rosalinda non riescono a chiarirsi

Quando le due ragazze hanno iniziato a confrontarsi, a Rosalinda è stato subito chiaro che il problema non era lei, ma le critiche che la Mello doveva subire per le sue scelte. A questo punto la Cannavò si irrigidisce parecchio e ammette che anche lei continua ad avere un’idea di Dayane non proprio esaltante. Il momento della nomination brucia ancora e non riesce a perdonarla e capirla fino in fondo.

Dayane, invece di cercare di recuperare la fiducia di Rosalinda, le ribadisce ancora una volta che se tornasse indietro si comporterebbe esattamente nella stessa maniera. Al che la Cannavò le risponde che allora deve anche accettare le critiche degli altri e prendersi la responsabilità delle sue azioni: “Si tratta anche della conseguenza diretta di ciò che dici, le persone si devono difendere“.

Infine Rosalinda le fa notare che la voglia di non vedere in finale la Orlando è stata più forte del sentimento che prova per lei e non si capacita di come non possa capire che la sua esigenza di avvicinarsi ad altre persone – come ad esempio Andrea Zenga – è esattamente uguale a quella che sta sbandierando la Mello da mesi. Il confronto finisce nel peggiore dei modi con Dayane che si alza dal bordo vasca e si dirige in bagno, chiudendo praticamente la porta in faccia a Rosalinda che ancora le stava parlando.