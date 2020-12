GF Vip, Dayane e Rosalinda beccate in magazzino in atteggiamenti intimi? Le ipotesi del web

Se prima esisteva una sorta di crisi tra le due amiche molto speciali, Adua Del Vesco (al secolo Rosalinda Cannavò) e la modella brasiliana Dayane Mello, oggi sembra che tra le due ragazze sia acqua passata. Pare che sia ritornata infatti la serenità tra le due, tanto che di recente le gieffine sono state beccate in atteggiamenti alquanto equivoci nella sala del magazzino, ma andiamo con ordine.

Le “Rosmello” come sono state affettuosamente nominate dai loro rispettivi fan, hanno avuto modo di risolvere e chiarire i loro dissapori, all’interno della sauna, grazie anche alla forte complicità di Cristiano Malgioglio, intervenuto poi in un secondo momento nella conversazione tra le due.

La cosa che ha destato poi sorpresa e dubbio nei fan, è stata quella sparizione di entrambe le ragazze dalle inquadrature delle telecamere. In molti infatti nella serata di ieri, hanno iniziato a notare l’assenza dal gruppo di Dayane e Rosalinda, chiedendosi inizialmente dove fossero, visto che non si trovavano nemmeno nelle stanze.

La frase criptica di Malgioglio che ha diviso il web

A risolvere (seppur in parte) l’arcano, ci pensa il paroliere Malgioglio che, in compagnia di Stefania Orlando, apre la parte del magazzino, inconsapevole che ci fossero proprio la Mello e la Cannavò, esclamando con un certo imbarazzo: “Amore potevate flirtare dentro quella lavatrice lì?“.

A quel punto la Mello si allontana dalla sua amica, mentre Rosalinda si sistema l’accappatoio che ha indosso. Il web, dinanzi a questa scena, si è letteralmente diviso, chiedendosi a questo punto cosa sia successo in quella stanza e cosa avranno visto Malgioglio e la Orlando entrando nel magazzino.

Poco dopo, l’imbarazzo sembra essersi dissolto, tanto che Stefania e Cristiano si sono limitati a fare finta di nulla; la prima infatti ha abbracciato la Cannavò, uscendo insieme a lei, mentre Malgioglio si è fatto aiutare dalla Mello nel cambio batterie. Cosa accadrà adesso? In molti sono davvero curiosi di scoprire cosa sia accaduto in quel magazzino. Che siano state beccate in atteggiamenti intimi? Non resta che attendere per scoprirlo.