GF Vip, Davide Silvestri attacca Soleil e Alex: "Avevate rotto i cog***ni"

Nonostante Alex Belli sia uscito già da alcuni giorni dalla casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, l’attore resta, come si può udire dal discorso degli altri vipponi, tra gli argomenti più chiacchierati di questa sesta edizione del programma.

Effettivamente il trio amoroso formato da lui insieme a Delia Duran e Soleil Sorgè è riuscito a conquistarsi le dinamiche del programma per svariati mesi, e spesso durante i loro racconti e battibecchi in diretta lo share è schizzato alle stelle. Questi racconti però sono finiti proprio lunedì, quando l’ex protagonista di “CentoVetrine” viene squalificato da Signorini per essersi avvicinato alla modella venezuelana, in quel momento ospite, senza consenso.

L’attacco di Davide Silvestri ad Alex e Soleil

Come riportato testualmente dal sito “Leggo” la coppia formata da Belli e la Sorgè, oltre ad aver iniziato a stancare la maggior parte dei fan del “Grande Fratello Vip”, non era ben vista neanche tra gli inquilini. Soleil, nella giornata di ieri, si lascia andare a un lungo sfogo insieme a Giacomo Urtis e poi vengono raggiunti da Davide Silvestri, ricevendo due risposte secche da parte loro.

“Sembrava di vedere Daydreamer, solo che lui non è Can Yaman” afferma con ironia Urtis che poi aggiunge: “Sembrava una serie. Un bacio fake. Ho pensato ‘Sole è molto migliorata’. Hai fatto un miglioramento pazzesco con Alex. Tutti avevano visto il bacio e applaudivano, ma non avevano sentito le mie parole. Lui quando sono tornata mi ha urlato ‘Sei proprio una testa di ca**o'”.

Se l’ex opinionista di Barbara D’Urso ha provato a ironizzare sulla vicenda, Davide Silvestri non va per le lunghe e bada immediatamente al sodo: “Tu e Alex avevate rotto i cog***ni. Scusa te lo posso dire?! Avevate veramente rotto i cog***ni. Mamma mia che pa**e”.