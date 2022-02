GF Vip, Davide e Barù criticano Soleil: "Senti che puzza, è una donna proprio sporca"

Senza dubbio un personaggio che sa bene come far parlare di se; parliamo di Soleil Sorge. L’ex tronista di Uomini e Donne infatti non solo è la protagonista principale del triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran, ma riesce a far criticare anche per la sua igiene, nonché per il suo disordine, in particolar modo nella sua stanza.

Non è infatti una novità che Soleil è stata più volte richiamata per essere alquanto disorganizzata sotto il profilo delle faccende domestiche, per non parlare delle buone maniere del vivere in comunità. A più riprese infatti gli utenti hanno notato che la donna appare sempre svogliata quando si parla di ordine e pulizia.

Soleil criticata da Davide e Barù: “Quella donna è sporca”

Solo qualche settimana fa infatti Delia criticò la Sorge per essere andata in bagno, lasciandolo completamente in disordine: “Indovina chi è andato in bagno prima? È andata in bagno Sole, è uscita e non ha pulito”, Miriana rispose: “è sporca quella donna“.

A distanza di poche settimana la scena si ripete, questa volta in camera di Sole, stanza che condivide con Davide e Barù. In un momento di totale relax Davide sente strani odori provenire dal bagno: “Senti che puzza… Min***a, Sole però continua a lasciare la porta aperta, oh. Proprio scoordinata. Fa proprio un casino. Non riesce proprio a uscire e chiudere la porta“.

Barù avalla la dichiarazione di Davide, affermando: “È sporca. È una donna proprio sporca“. Davide a quel punto si alza dal letto enormemente infastidito e va a chiudere la porta. Chissà se ne parleranno direttamente con lei, con la speranza che questa volta Soleil capisca che in effetti i suoi comportamenti hanno iniziato a dare fastidio un po’ a tutti nella casa. Intanto sembra che continua a tenere banco la situazione amorosa con Alex e Delia, soprattutto dopo il secondo ingresso di Alex in casa.