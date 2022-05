GF Vip, Davide Bonolis potrebbe far parte del cast: le parole di Sonia Bruganelli

Ascolta questo articolo

Nelle scorse settimane Sonia Bruganelli ha annunciato il suo addio al “Grande Fratello Vip”, ritenendo incoerente una nuova partecipazione da opinionista nel reality show di Canale 5. La stessa sorte dovrebbe capitare anche alla sua ex collega Adriana Volpe, dal momento che in casa Mediaset si sta pensando di fare piazza pulita puntando così su nuovi volti.

L’addio dell’opinionista però non esclude che un altro di casa Bonolis possa partecipare al “GF Vip”. Infatti Sonia Bruganelli, intervistata dal settimanale “Chi Magazine” diretto da Alfonso Signorini, rivela come il figlio Davide sogni da anni di partecipare alla trasmissione condotta da Alfonso Signorini e, poiché ha finalmente compiuto i 18 anni, potrebbe finalmente realizzare il suo desiderio.

Le parole di Sonia Bruganelli

Sonia, due anni fa, ha parlato per la prima volta del sogno di Davide di far parte della casa più spiata d’Italia: “Mio figlio è un fan della trasmissione. A 18 anni vuole entrare nella Casa. È il suo desiderio. Io andrò a trovarlo se Signorini dal vetro me lo farà vedere. Questa è la verità, sono seria. Alfonso lo sa”.

Ora questo desiderio può diventare finalmente realtà, grazie al compimento dei 18 anni, ma Sonia in questa circostanza lascia spazio al figlio di dire “sì” o “no” in base alle sue esigenze: “Deciderà lui“, senza aggiungere altro sulla possibilità di un’esperienza televisiva tanto importante.

Più deciso invece Paolo Bonolis che, in una intervista nel mese di maggio rilasciato al sito “Super Guida TV“, mostra un certo disappunto dinanzi alla possibilità di vedere il figlio negli studi di Cinecittà: “Non mi ci vedrei a condurre un reality. Sono molti bravi coloro che realizzano il format, chi lo conduce e chi vi partecipa ma non lo sento nelle mie corde. A Davide personalmente gli ho fatto presente che non mi sembrava la migliore delle idee e comunque non credo che lo voglia fare“.