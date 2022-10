GF Vip, Daniele Del Moro minaccia di abbandonare la trasmissione e attacca Signorini: "Mi sono rotto il ca**o"

Ascolta questo articolo

La settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini, rischia di perdere un nuovo concorrente. In seguito all’addio di Sara Manfuso e all’espulsione di Marco Bellavia, entrambi avvenuti a causa della vicenda legata a Marco Bellavia, ora anche Daniele Del Moro sembra essere infelice di rimanere negli studi di Cinecittà.

Il tutto nasce dalla lite avvenuta da Daniele con Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini durante la diretta di giovedì. Dopo che l’ex tronista di “Uomini e Donne” ha deciso di mandare al televoto Giaele De Donà, sia il conduttore e la moglie di Paolo Bonolis l’accusano di comportarsi in maniera distaccata e poco partecipativa alle dinamiche della trasmissione.

Il duro sfogo di Daniele Del Moro

Immediatamente dopo la diretta Daniele, come riporta testualmente il sito “Notizie“, minaccia di voler abbandonare la trasmissione. L’influencer infatti non avrebbe apprezzato le dichiarazioni di Sonia e Alfonso rivelando poi come gli autori e lo stesso conduttore mostrano solamente i filmati più inutili.

“Non credo che vi farò compagnia ancora per molto perché non voglio fare il pagliaccio” ha affermato con amarezza Daniele durante uno sfogo con Antonino Spinalbese per poi aggiungere: “Siccome non ho voglia di fare queste dinamiche qua, mi sono rotto il ca**o. Io di cose in questo mese ne ho dette tante ma non le fanno mai vedere perché fanno vedere solo le ca**te”.

Il suo sfogo però non si ferma qui: “A me tutti i giorni vengono a rompere i cog**oni, ma io non do modo di creare dinamiche perché io qua voglio essere me stesso. Non sono in tv per fare il pagliaccio, non me ne frega niente. Ma siccome quello che viene apprezzato sono sempre queste ca**te io non ho voglia di innervosirmi. Per fare show ci metto un secondo, vengo qua tiro qualcosa per aria ed è fatta”.