GF Vip, Daniele Dal Moro respinge Elenoire Ferruzzi. Lei non ci sta: "Gli tiro un ceffone, mi rifiuta perché sono trans"

Negli ultimi giorni Elenoire Ferruzzi ha deciso di fare all-in nei confronti di Daniele Dal Moro, entrambi concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip” condotta da Alfonso Signorini. L’icona del mondo LGBTQ+ infatti, pur di portare avanti questa conoscenza, ha lanciato delle dure frecciatine nei confronti di Nikita Pelizon.

Durante una chiacchierata con Giaele De Donà l’influencer ha voluto invitare Daniele a stare attento, poiché Elenoire si sta davvero affezionando a lui e per questo motivo può fare la fine di Luca Salatino. L’ex volto di “Uomini e Donne” però afferma di vederla semplicemente come un’amica e di averle raccontato alcuni aneddoti del passato solamente per l’enorme rispetto che prova nei suoi confronti.

Elenoire Ferruzzi attacca Daniele Dal Moro

L’atteggiamento di Daniele non sembra essere stato apprezzato da Elenoire che, dopo aver saputo la notizia di Giaele del “non interessamento” da parte di Dal Moro, inizia a sbraitare. La Ferruzzi sottolinea come per gli uomini sia difficile una loro apertura nei confronti delle persone transessuali, sottolineando però tutta la sua delusione per il comportamento tenuto dal ragazzo.

“Che non si avvicini perché gli tiro un ceffone, al costo di andarmene!” ha affermato Elenoire come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù” per poi aggiungere: “Quando un uomo si approccia con una trans, perché io quella sono, se tu gli fai una domanda diretta, nessun uomo ti dice: ‘Sì, voglio stare con te!’, è ovvio che lui dica così, come lo dicono tutti. Da lui non me l’aspettavo“.

La delusione da parte di Elenoire è tanta e il suo sfogo continua per le lunghe: “Gli uomini non lo direbbero mai. È una storia vecchia come il mondo per le donne come me e sono stanca di sentire queste cazzate, non è così. Tutte noi passiamo in questo modo grazie a questi soggetti. Luca era fidanzato, questo invece? Quale altra ca**ata devo sentire?”.