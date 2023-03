GF Vip, Daniele Dal Moro potrebbe abbandonare il reality: "Sto male davvero"

Il caos scoppiato dietro alle quinte del “Grande Fratello Vip” potrebbe portare ulteriori ripercussioni importanti. Oltre all’ammonizione di Edoardo Tavassi e della squalifica ricevuta da Edoardo Donnamaria secondo le ultime indiscrezioni anche gli autori, la regia e la produzione rischierebbe di essere stravolta.

Coloro che lavorano dietro le quinte del reality sono accusati di aver sottovalutato le indicazioni degli psicologi rispetto ad alcuni concorrenti, in particolare nei confronti di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro e, nonostante gli esperti avessero dato un segno di allarme su di loro, ogni sua indicazione è stata totalmente ignorata.

Daniele Dal Moro potrebbe ritirarsi dal “GF Vip”

Questa voce sembra che venga confermata direttamente dallo stesso Daniele. Difatti, come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, durante uno sfogo nella casa ha rivelato come gli autori ora potrebbe cacciarlo dagli studi di Cinecittà a causa della sua condizione piscologica.

“Non so bene. Sì, mi sento male… Mal di testa? Ma che mal di testa Oriana… io quando sto male sto male davvero non per finta” ha affermato l’ex volto di “Uomini e Donne” per poi aggiungere: “Non sto qui a spiegarti cosa anche perché non devo farlo. Oriana se sto più male di così mi hanno detto che mi fanno lasciare il gioco… ok? Basta. Non posso dirti che cosa ho, se sto più male di cose mi hanno detto che mi fanno lasciare il gioco. Fuori ciò che faccio nella vita è una scelta mia mentre qua dentro la responsabilità è di altri”.

Intanto Daniele, oltre ai suoi problemi personali, deve affrontare anche quelli di coppia con Oriana Marzoli. I due sembrano essere totalmente distanti e, durante la scorsa puntata, hanno mostrato al pubblico tutte le loro incompatibilità caratteriali. Proprio per questo motivo la diretta di domani del “GF Vip” può essere decisiva, su vari fronti, per Daniele.