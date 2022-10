GF Vip, Daniele Dal Moro in lacrime: "A 14 anni ho iniziato a provare tutte le droghe ed ho pensato di morire"

Ascolta questo articolo

Daniele Dal Moro, durante la scorsa diretta di giovedì del “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5, ha ricevuto una importante strigliata da parte di Alfonso Signorini. Il conduttore infatti l’aveva accusato di essere fin troppo distaccato dalle dinamiche di un reality show, pensiero poi condiviso anche dall’opinionista Sonia Bruganelli.

Queste parole hanno fatto soffrire molto l’ex volto di “Uomini e Donne”, che in settimana ha iniziato a sfogarsi con gli compagni di viaggio presenti all’interno della Casa. Qui Daniele rivela di come avrebbe vissuto un’infanzia piuttosto difficile, in cui ha dovuto superare molteplici ostacoli per diventare l’uomo che è oggi.

Daniele Dal Moro si sfoga in lacrime

I primi problemi, come rivelati da Daniele e riportato testualmente dal sito “Leggo“, arrivano durante l’adolescenza: “A 14 anni ho iniziato a provare tutte le droghe. Il momento peggiore è stato a 22 anni, perchè in un giorno qualsiasi, facevo la mia vita sono iniziati gli attacchi di panico e la mia vita si è fermata perchè ho vissuto nel terrore. So che è un probelma che colpisce tante persone, i primi sei mesi sarà stato ricoverato almeno 100 volte, non avevo controllo in nessuno modo perchè pensavo sempre di morire“.

Tra i suoi problemi principali è la trascurezza dei suoi genitori, causata però per motivi lavorativi e non per mancanza di affetto, e per non essere mai stato capito dai suoi amici. Da qui ammette di aver affrontato problemi di vari tipi, ammettendo di aver avuto fiducia solamente nella speranza: “So cos’è la depressione, la bulimia, l’anoressia, l’obesità, so cosa vuol dire soffrire in silenzio, so cosa vuol dire essere bullizzati, etichettati per qualcosa che non ti appartiene”.

Per dargli una spinta a continuare nel gioco, Alfonso Signorini fa ricevere una lettera da parte della madre: “Siamo orgogliosi di te, per essere rimasto fedele ai tuoi valori, io mi fido di te qualunque sarà la tua decisione, mi dispiace vederti triste perchè tu non sei quello lì”.

L’atteggiamento durante l’ultima diretta del “Grande Fratello Vip”, oltre ad aver convinto i telespettatori più scettici come si può leggere sui social network, pare aver intenerito anche Sonia Bruganelli. Difatti la moglie di Paolo Bonolis, in maniera piuttosto sincera, ha voluto chiedere scusa a Daniele per averlo invitato ad abbandonare gli studi di Cinecittà nel corso della diretta di giovedì scorso.